Başkan Soyer, Kadın ve İktisat Kongresi açılışında konuştu: "Kadınların iktisadına muhtacız"

Kadın ve İktisat Kongresi açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kadınların varlığı olmadan sağlam bir iktisadi yaşam tesis edilemeyeceğini belirterek "Kadınların aklına, iktisadına muhtacız" dedi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir İktisat Kongresi'nin 100'üncü yılında 15-21 Şubat tarihleri arasında düzenleyeceği "İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi" öncesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED)'nun işbirliğiyle "Kadın ve İktisat Kongresi" düzenlendi. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşen kongreye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra İzmir iş dünyası temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve ülke çapındaki birçok kadın sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

"Kadınlara özür borçluyuz"

Kongrenin açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Ne zaman ki toplumlarda eşitlikçi ruh, adalet kayboldu ve erkek egemen ruh dünyayı tekeline aldı, işte o zaman uygarlıklar doğuramaz ve yeni eserler ortaya koyamaz hale geldik. Kültürümüz ve üretimimiz kısırlaştı. Türkiye de bu yıkımdan payını çok ağır bir şekilde aldı. İşte bu nedenle bugün, geleceğin Türkiye'sinin inşasına kadın erkek yan yana başlıyoruz. Bunun mümkün olabilmesi içinse kadınlara evvela özür borçluyuz. Bedensel gücümüzü bir şiddet kaynağına dönüştürdüğümüz için, kadınlar üzerinde tahakküm kurmaya yeltendiğimiz için, onlar adına yargılar ürettiğimiz ve onları temel haklarından mahrum bıraktığımız için biz erkekler, her şeyden önce kadınlara tarihin ve çocuklarımızın huzurunda özür borçluyuz" dedi.

"Kadınlar yoksa, daima yarımız"

Sözlerini "Kadınların varlığı olmadan sağlam bir iktisadi yaşam tesis edemeyiz" diyerek sürdüren Başkan Soyer, "Giderek derinleşen yoksulluğa, savaşlara, açlığa, iklim krizine asla kalıcı çareler bulamayız. Çünkü bu eşsiz güzellikteki gezegeni başımıza yıkan bunca felaket, erkek egemen düzenin sonuçları. Biz, yaşamak için kadınların aklına muhtacız. Şiddetin durması, doğanın yaşaması, adaletin ve refahın artması ancak böyle mümkün olabilir. Bizler umudu örgütlemek için kadınların iktisadına muhtacız. Modern iktisadın yeni yeni tarif ettiği paylaşım ekonomisi gibi kavramları, Anadolu kadınlarının imece kültürüyle binlerce yıldır var ettiğini çok iyi biliyoruz. Ve var olmak için kadınların vicdanına muhtacız. Bizler artık öldürmeyen ve kendi çocuklarını ölüme göndermeyen bir uygarlığın temellerini atmakla mükellefiz. Bugün kadınların eşitlik talebi için kadın erkek birlikte mücadele etmek zorundayız. Çünkü bir toplumda hakları çiğnenenler, kendi kendini savunmak zorunda kalırsa o zaman orada vicdan bitmiş demektir. Orada umut tamamen tükenmiş demektir. Çünkü vicdan, insanın bir başkasında yaşamasıdır. Vicdan, insan olmanın en büyük erdemidir. Biz, hepimiz... Kadınlar yoksa, daima yarımız. Hayallerimiz yarım. Adaletimiz, demokrasimiz, özgürlüğümüz yarım. Doğamız ve geleceğimiz yarım... İnsanlığımız yarım. Ve hep söylediğim gibi... Biz çocuklarımıza yarım bir gelecek bırakamayız. Bırakmayacağız! İşte bundan yüzyıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri, özünde kadın duruşu olan bu buluşmayla mayalandı. Güçlendi. Bizler de, tam yüz yıl sonra, yine İzmir'de aynı ruh ve kararlılıkla toplandık. Bu kıymetli buluşmada, toplumsal cinsiyet eşitliği üzerinde yükselen bir iktisadın tarifini yapacağız. Bu irademizi, 21 Şubat'ta İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nin ana bildirgesiyle dünyaya duyuracağız" ifadelerini kullandı.

"Karar vericileri tedbir almaya zorlamalıyız"

BASİFED Başkanı Mehmet Ali Kasalı ise "İzmir İktisat Kongresi bir Türkiye İktisat Kongresi'dir. Kongrede, her kurumun temsil ettiği gruba yönelik 2. yüzyıla dönük hayallerini, beklentilerini, taleplerini belirlemesi kendi tabanına karşı sorumluluğudur. Kadın meselesi çözülmeden toplumumuzun hemen hiçbir sorununun temelden çözülemeyeceğine inanıyoruz" diye konuştu ve kadınlara yönelik yapılan bir araştırma sonuçlarını paylaşarak şunları söyledi; "Bulgular çok önemli. Kadın girişimciler en önemli sorunların cinsiyet ayrımcılığı olduğunu ve başarılı olmak için finansmana ihtiyacı olduğunu ifade etmişler. Sonuç olarak, Atatürk medeni kanunun işaretini vermek için İzmir'i seçti. Bu, İzmir olarak bize büyük sorumluluklar yüklüyor. Biz, eğer bir kadın sorunu sürekli olarak gündemde tutulacaksa, Mustafa Kemal'in 2 Şubat'taki hedeflerini sürekli yerine getirebilmek amacıyla, bu yakaladığımız enerji ve verileri her yıl tekrar değerlendirme ve ilerleme raporuna dönüştürmeliyiz. Geriye ya da ileriye gittiğimizi tespit edip gereğini yapmalıyız. Bizler bu şekilde kadın sorununu gündemde tutup karar vericileri belirli tedbirler almaya zorlamalıyız" diye konuştu.