Başkan Soyer: Kalbi sizinle atan bir belediye başkanınız var

“Herkes Farklı Herkes Eşit” sloganıyla engelsiz bir kent için çalışan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Engelliler Haftası kapsamında Afet Odağında Engelliler Farkındalık etkinliklerinde özel çocuklar ve bireylerle bir araya geldi. Melek İzciler Bandosu’nun karşıladığı Başkan Tunç Soyer, “Biz İzmir’de tüm engelleri ortadan kaldıran bir sistem kuruyoruz. Annelerin, babaların, çocukların daha da güzel günler görmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Unutmayın ki kalbi sizinle atan bir belediye başkanınız var” dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in “Engelsiz İzmir” hedefini “Başka Bir Engelli Politikası Mümkün” anlayışıyla güçlendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Afet Odağında Engelliler Farkındalık Haftası” temalı etkinlikleri İnciraltı Engelliler Merkezi’nde düzenledi. Programa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Engelsizmir Komite Başkanı Doç. Dr. Levent Köstem, Melek İzciler Bando Takımı, Kent Konseyi, engelli sivil toplum kuruluşları, belediye bürokratları, meclis üyeleri, muhtarlar ve aileler katıldı.

Törende İzmir Masa Tenisi İl Şampiyonası’na katılan Büyükşehir Belediyesi Engelsizmir Şube Müdürlüğü masa tenisi öğrencilerinden Altuğ Atay, Efe Kocabaş ve Halil Can Esin’in ödüllerini Başkan Soyer ve Neptün Soyer ile Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya verdi. Ayrıca antrenör Sibel Altun’a teşekkür plaketini CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın takdim etti.

İzmir’de engelleri ortadan kaldıran sistem kuruyoruz

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2022 yılında Türkiye’nin ilk Hortikültürel Terapi Bahçesi’ni oluşturduğunu dile getiren Başkan Tunç Soyer, “İzmir Büyükşehir Belediyesi bu konuda Türkiye’nin en yetkin kurumu. Hepimiz bu konuyu iyi çalıştık. Engelsizmir Komisyon Başkanım Levent Hocam ile girişimlerimizi ileriye taşıdık. Tüm engelli kardeşlerimiz için yaptıklarımız daha ilk adımlar. Biz İzmir’de tüm engelleri ortadan kaldıran bir sistem kuruyoruz. Çok daha iyisini çok daha güzelini yapıyoruz. Hele ki 14 Mayıs’tan sonra bu ülkeye baharı getireceğiz. Annelerin, babaların, çocukların daha da güzel günler görmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Unutmayın ki kalbi sizinle atan bir belediye başkanınız var” dedi.

Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı

Engelsizmir Komite Başkanı Levent Köstem ise “Yaklaşık 14 yıldır bu kurulda çalışıyorum. Tunç Başkanımızla birlikte bu alana Hortikültürel Terapi Bahçesi yaptık. Türkiye’de engelli politikalarıyla ilgili ilkleri İzmir’de yaptık. Çalışmalarımıza verdiği desteklerden dolayı Başkanımız Tunç Soyer’e çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın da, “Çok başarılı yerel yöneticilerimiz ve belediyelerimiz var. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır” şeklinde konuştu.

Dans, atölye, konser ile coşkulu kutlama

İnciraltı Engelliler Merkezi’nde yapılan etkinliklerde ayrıca Kutu Oyun Atölyeleri, Özel Çocuklar Rüzgar Gülü Yapımı Atölyesi, Doğada Resim Atölyesi, Çocuk Belediyesi spor ve resim atölyeleri ile engelli sivil toplum kuruluşları standı ve Meslek Fabrikası Barista standı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Özel çocuklar ve ailelerin coşkusu ise Engelsizİzmir Müzik Grubu konseri, İzmir Down Sendromlular Tango Derneği dans gösterimi ve Zihinsel Yetersizliği olan Çocukları Koruma Vakfı halk oyunları gösterisiyle daha da arttı. Hortikültürel Terapi Bahçesi’nde aileler fidan dikti.

Engelsiz kent için 8 noktada çalışmalar sürüyor

Türkiye’de ilk kez yapılan “Kırmızı Bayrak Uygulaması” ve “Erişilebilirlik Koordinasyon Komisyonu” ile İzmir’de engelli hemşehrilerin erişimine uygun mekânlar artıyor. Bu çalışma sayesinde İzmir, Türkiye 2020 Erişilebilirlik Ödülleri organizasyonunda “Kamu Kurum ve Kuruluşları Kategorisi” İkincilik Ödülü’ne layık görülmüştü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi engelsiz bir kent yaratmak için çalışmalarını sekiz ayrı noktada sürdürüyor. Bu alanlar ise şöyle: Engelsİzmir Şube Müdürlüğüne bağlı Buca Hizmet Merkezi, İnciraltı Hizmet Merkezi, Konak Hizmet Merkezi, Farkındalık Merkezleri, İzmir Dokunulabilir Engelsiz Modern Sanat Müzesi, Terapi Bahçesi, Ebeveyn Bilgi ve Eğitim Merkezi.

Türkiye’nin ilk Hortikültürel Terapi Bahçesi

Türkiye'nin ilk hortikültürel terapi bahçesi İnciraltı Terapi Bahçesi, toplam 32 bin 500 metrekarelik bir alana sahip. Hortikültürel Terapi Bahçesi, özel gereksinimli vatandaşların kullanımına uygun olarak projelendirilen ve içerisinde sosyal faaliyetlerin devam ettiği bir kampüs. Bu geniş kampüsün içinde farklı atölye alanları ve terapötik bahçeler yer alıyor. Çocuk ve yetişkinler için hortikültür alanı, aromatik bitkiler atölyesi, yalınayak parkuru, ahşap atölyesi, felsefe ve masal etkinlik alanı, doğa ile etkileşim kurulan biyofili çocuk oyun alanları bunların birkaçı. Terapi Bahçesi’nde her yaştan ziyaretçi için uzmanlar eşliğinde doğa temelli terapi programları ve öğrenme etkinlikleri düzenleniyor.

