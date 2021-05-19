Başkan Soyer: Kaybolan umutları yeniden yeşerteceğiz

CHP İzmir İl Başkanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı‘nı törenle kutladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlama programında konuşan CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye’de kaybolan umutları yeniden yeşerteceklerini belirterek Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracaklarına söz verdi.

FATİH ÖZKILINÇ-Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmir İl Başkanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı‘nı törenle kutladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlama programına CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yanı sıra CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan, İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Şenkal Uçar, CHP’li İlçe Belediye Başkanları, CHP İzmir Milletvekilleri, CHP İl ve ilçe yöneticileri katıldı.

Törende, İl Başkanı Deniz Yücel, İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan ve İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Şenkal Uçar, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Törende konuşan İl Başkanı Yücel, Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ve İl Gençlik Kolları Başkanı Kotan önemli mesajlar verdi.

“Tahribatı tamir etmek hepimizin boynun borcu”

Törende konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Bugün, Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışıyla başlayan, vatan topraklarından düşman askerlerinin bir bir atılmasıyla, TBMM’nin kurulması, saltanatın kaldırılması ve cumhuriyetin kurulmasıyla muvaffak olan, hilafetin kaldırılmasıyla, laiklik ilkesinin hayata geçirilmesiyle, kadına seçme ve seçilme hakkının verilmesiyle devam eden, özgür ve eşit yurttaşlık temeline dayanan çağdaş bir toplum kurma mücadelesi, ne yazık ki son 20 yılda sekteye uğramıştır. Devletin kurumları, devleti hukuk kurallarıyla, liyakatle ve adaletle yönetmek yerine, cemaat ve tarikatlarla, biatla ve kişilere sadakatle yönetmeyi tercih eden basiretsiz yöneticiler nedeniyle hain terör örgütleri tarafından ele geçirilmiştir. Kamunun bütün kaynakları, yol, köprü, havaalanı gibi büyük devlet ihaleleri verilmek suretiyle, 5 tane yandaş müteaahide akıtılmıştır, Devletin üst düzey bürokratları mafya liderleriyle ortaklık yapmaya, bir siyasi parti genel başkanı mafya liderlerine methiyeler düzmeye başlamış, Devletin bakanı, kendi bakanlığına milyonlarca liraya fahiş fiyatlarla dezenfektan satmış, Devletin savcıları bütün bu olanlara gözünü kulağını kapatmıştır. Damat hazinenin başına geçmiş, 2 senede dolar 4,5 liradan 8,5 liraya çıkmış, lebaleb kongreler yapılmış, vaka sayıları patlamış ama 1,5 yıldır kapalı olan lokantalar, kahvehaneler, restoranlar nedeniyle insanlar hayatlarına son vermeye başlamıştır. Sonra biz bir soru sormuşuz, bu milletin varlığı olan merkez bankası rezervlerindeki 128 milyar nerede diye? Bugüne kadar ikna edici tatminkar bir yanıt alamamışız. AKP Genel Başkanı başka bir şey, genel başkan yardımcıları başka bir şey, merkez bankası başkanı başka bir şey söylemiş. İşte; bu bir kaç çarpıcı örnek dahi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı mücadele ve ardından sağlanan kazanımların bir bir nasıl tahrip edildiğini açık bir şekilde gösteriyor. O yüzden bu tahribatı tamir etmek hepimizin boynumuzun borcudur” açıklamalarında bulundu.

Asla umutsuzluğa kapılmayın



CHP İzmir İl Başkanı Yücel, konuşmasını devamında ise şunları kaydetti: “Asla ve asla umutsuzluğa kapılmak yok. Mustafa Kemal Atatürk’ün bir sözü var; ‘Umutsuz durum yoktur, umutsuz insan vardır.’ Bakın belediye başkanlarımız özveriyle çalışıyorlar. Sorun çözüyorlar, milletin dertlerine derman oluyorlar. O yüzden asla umutsuzluğa kapılmak yok. Ülkeye huzuru, barışı, demokrasiyi, adaleti getirmek için toplumun umudu Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Kimsenin ezilmediği, inanç, etnik köken ve yaşam tarzı nedeniyle kimsenin ötekileştirilmediği herkesin kardeşçe yaşadığı bir Türkiye için toplumun umudu Kemal Kılıçdaroğlu… Kendimize güveniyoruz. Gençlerimize güveniyoruz. Kadınlarımıza güveniyoruz. Demokrasi diye, adalet diye, eşitlik ve özgürlük diye haykıran milyonlara güveniyoruz. Tüm İzmirlilerin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu uğurda can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”

“Tam bağımsızlığı sonuna kadar savunacağız”



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, “Belki 19 Mayıs Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Belki de buradan Mustafa Kemal Atatürk’ü anmanın en güzel yolu; kuruluşun ve kurtuluşun şehri İzmir’den ona bir selam ve söz göndermek olur. O da hepimizin bir Mustafa Kemal olarak hepimizin Türkiye’de kaybolan umutları yeniden yeşerteceğimize, onların canı pahasına bize armağan ettikleri bu cennet vatana sahip çıkacağımıza, onların anısına kimseye saygısızlık ettirmeyeceğimize, hiçbir genç kardeşimizin işsiz kalmasına izin vermeyeceğimiz günleri yaratacağımıza ve ikinci yüzyılında kurduğu cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağımıza söz veriyoruz. Bayramımız kutlu olsun” diye konuştu.