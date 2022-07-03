Başkan Soyer: Kemeraltı İzmir'in kalbidir

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği'nin yeni binasının açılışını yaptı. Göreve geldiklerinden bu yana Kemeraltı ve çevresinin 24 saat yaşaması, esnafın nefes alması ve sokakların sağlıklaştırılması için önemli yatırımlar yaptıklarını söyleyen Başkan Soyer, “Bizim için Kemeraltı İzmir'in kalbi ve can damarıdır. Kemeraltı'nı her şeyiyle 24 saat yaşayan, cıvıl cıvıl bir mekan haline getirecek çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz” dedi

İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği'nin yeni binasının açılışını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptı. İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin'in ev sahipliğinde yapılan açılış törenine Başkan Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer ile birlikte İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, CHP İzmir Milletvekilleri Bedri Serter ve Tacettin Bayır, eski AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Barış Karcı, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile temsilcileri, muhtarlar ve Kemeraltı esnafı katıldı.

Soyer: “Kemeraltı İzmir'in kalbidir”



Göreve geldiklerinden bu yana Kemeraltı ve çevresinin 24 saat yaşaması, esnafın nefes alması ve sokakların sağlıklaştırılması için önemli yatırımlar yaptıklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Kemeraltı dünyanın en eski, en büyük açık hava alışveriş merkezi. Tek başına bir dünya markası yaratmaya yeter. Bunun üzerinden gitmek zorundayız. Konak Pier'den Kadifekale, Agora tiyatroya kadar uzanan aks İzmir'in kaldıracı olacak ve ileriye taşıyacak akstır. Bizim için Kemeraltı İzmir'in kalbidir ve can damarıdır. İzmir büyüyecekse kaderi Kemeraltı'na bağlı. Kemeraltı'nı büyütürsek, güçlendirirsek emin olun İzmir güçlenecek” dedi.

“Sizinle karar vereceğiz”



Tarihi çarşıdaki altyapı çalışmalarından da söz eden Başkan Soyer, “Kuşaklama projesini hemen hemen bitirdik. Şimdi sıra Anafartalar, Mimar Kemalettin'de. Hem aydınlatma hem de emniyet açısından yapılacak çalışmalarımıza başlıyoruz. Kemeraltı'nı 24 saat yaşayan cıvıl cıvıl bir mekan haline getirmek için de çalışmalarımıza hız kesmeden sürdürüyoruz. Size sormadan hiçbir şey yapmayacağız. Sizinle karar vereceğiz. Eğer esnafın onayı yoksa, o iş yanlıştır. El birliğiyle karar verdiğimiz işe sahip çıkmak sizin işiniz. Bu uyum içinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne girmesiyle ilgili çalışmalara da değinen Başkan Soyer, “Tarihi Kemeraltı'nın UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne girmesi için tüm çalışmalarımızın sonuna geldik. Bu yılın Ağustos ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunacağız. Ardından UNESCO'ya gönderilmesini talep ediyoruz” dedi.

Köşger: “Son derece güzel bir uyum var”



İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise “Kemeraltı, Türkiye'nin, belki de dünyanın en kadim alışveriş merkezlerinden birisi. Hem açık hem kapalı çarşılarıyla çok büyük tarihi öneme sahip. İzmir'de son derece güzel bir uyum var” ifadelerini kullandı.

Girgin: “Tunç Başkanımıza teşekkür ediyorum”



İzmir Tarihi Kemeraltı Derneği Başkanı Semih Girgin de UNESCO sürecini çok iyi değerlendirmek istediklerini belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Yeni bir vizyonla Kemeraltı'nı ileri taşımak için çalışıyoruz. Herkesi burada görmek beni çok gururlandırdı. Tunç Başkanıma teşekkür ediyorum. Kendisine hem bina hem de Kemeraltı'nda esnafla birlikte çalıştığı için teşekkür ediyorum. Bize inandı, çok büyük sorumluluk verdi” dedi.