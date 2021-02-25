Başkan Soyer: Küçük üretici de ihracatçı olacak

Bakırçay Havzası turuna Bergama'da devam eden Başkan Soyer, köylerde üreticilerle bir araya geldi. Soyer, küçük üreticinin de ihracat yapması için destek vereceklerini söyledi

Bakırçay Havzası turu kapsamında Bergama'da bulunan Başkan Soyer öğleden sonra Çamavlu, Yukarıcuma, Aşağıcuma, Aşağıbey, Demircidere, Göbeller, Yerlitahtacı köylerini ziyaret ederek üreticiler ve bölge halkıyla bir araya geldi. Muhtarların taleplerini de değerlendiren Başkan Soyer, gereken çalışmaların hızla yapılacağını bildirdi.

Süt üreticilerden Başkan Soyer'e teşekkür

Bergamalı süt üreticileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Süt Kuzusu Projesi'ne dahil olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek Başkan Soyer'e desteklerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Soyer, "Tarım ve kırsal bizim için en önemli mesele. Tarım olmazsa hiçbir şey olmaz. Süt Kuzusu Projesi'ni bu bölgeye yaydık. Geçtiğimiz yıl Bergama'dan 1 milyon 300 bin litre süt aldık. Bu memleketin tutkalı tarımdır. Tutkal gevşerse bu memleket çöker. Hem kuraklıkla ve yoksullukla mücadele edeceğiz. Eğer üretici kooperatif çatısı altında toplanırsa ürettiği ne varsa satın alacağız. Daha fazlasını da satmayı garanti ediyoruz. Siz üretmekten vazgeçmedikçe biz o ürünü değerlendirmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Nisan ayının sonunda bu bölgedeki üreticiden bin adet koyun alacaklarının da müjdesini veren Soyer, "Hem üreticimize destek oluyor hem de kavurma yaparak ihtiyacı olan ailelerin et girmeyen mutfaklarına ulaşıyoruz. Sizlerin ürettiği gıdaları Halkın Bakkalı'nda satıyoruz. Yakında Halkın Bakkalı'nda e-ticarete de başlıyoruz. Siz yeter ki üretin. Artık ürettiğiniz ürünleri pazarlama derdiniz yok" dedi.

Kurtuluşun yolu tarımdan geçiyor

Üreticiye hem ürünü yetiştirme hem de pazarlama konusunda destek vereceklerini de aktaran Soyer, şöyle konuştu:

"Sasalı'da kısa bir süre sonra hizmet vermeye başlayacak tarım enstitüsünde ARGE ve ihracat birimi kuruyoruz. Küçük üreticiyi ihracat yapar hale getirmek istiyoruz. Bu toprakta üretilen ürünü tüccar gelip alıyor ve on misli fiyata satıyor. Biz, sizin ürettiğiniz ürünü pazarlamak hatta ihracatını yapmak için ambalajından patentine, coğrafi işaretinden markasına kadar her konuda size yardımcı olacağız. Bu memleketin kurtuluşunun yolu tarımdan geçiyor."

Göbeller Köyü'ne turizm desteği

Çamavlu Köyü'ne giden Başkan Soyer'i çocuklar ellerinde "Çiftçi Dostu Başkan Hoşgeldin. Başka Bir Tarım Mümkün" yazan pankartla karşıladı. Başkan Soyer, Demircidere Köyü'nde Tahtacı kültürünü yaşatan özel etnografya müzesini ziyaret etti. Japonya ve Amerika'dan turist alan Göbeller Köyü'nde muhtar ve bölge halkıyla sohbet eden Başkan Soyer, 20 evde yapılan ev pansiyonculuğunun pandemi sonrası sürdürülmesi ve geliştirilmesi için destek vereceklerini söyledi. Soyer, "Evlerinizin turizm acenteleri ile buluşmasını sağlayacağız. İlk etapta 20 evle başlıyoruz" dedi.

Akşam saatlerinde kadar süren köy gezilerinin son durağında Başkan Soyer, Yerlitahtacı Köyü'ne geçti. Başkan Soyer, köyde tahtacı kültürünü devam ettirmek üzere yapılması planlanan anı evinin yerini inceledi.