Başkan Soyer: Kur artışı şehre 1 metro hattı kaybettirdi!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kur artışının etkisi ile ilgili açıklama yaptı. Soyer, artan kur nedeniyde şehrin 1 metro hattını kaybettiğini söyledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından kur artışı ile ilgili açıklama yaptı. Kur artışı nedeniyle yatırımlarının maliyetinin 3.5 milyar TL arttığını belirten Soyer, bu miktadır şehre 1 metro hattını kaybettirdiğini söyledi.

Soyer'in ifadeleri şöyle: Bildiğiniz üzere İzmir’de tüm raylı sistem yatırımlarını İzmir Büyükşehir olarak devlet desteksiz yapıyoruz.

Kötü ekonomi politikaları sonrası yaşanan kur krizi yüzünden yatırımlarımızın maliyeti 3.5 Milyar TL arttı.

Bu öyle bir miktar ki; şehrimiz 1 metro hattı kaybetti.