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Başkan Soyer kusursuz kulağa sahip Bager’i ağırladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip Muşlu Bager Çalışcı'yı makamında ağırladı. Başkan Soyer, İzmir'i çok sevdiğini söyleyen doğuştan görme engelli Bager’e “İzmir de seni sevdi Bager” dedi. Soyer, Bager'e bilgisayar hediye etti

Başkan Soyer kusursuz kulağa sahip Bager’i ağırladı
20 Mart 2021 Cumartesi 13:02

Kusursuz kulağa (absolut kulak) sahip doğuştan görme engelli Bager Çalışcı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret etti. 9 yaşındaki Bager’e, babası Mehmet Çalışcı ve müzik öğretmeni Caner Keser eşlik etti.
Başkan Tunç Soyer, Bager’e piyanoyla çalmayı en sevdiği parçayı sordu. Çalışcı, Beethoven'ın Ayışığı Sonatı'nı çalmayı sevdiğini söyledi. Başkan Soyer, İzmir'i çok sevdiğini ifade eden Muşlu Bager'e “İzmir de seni sevdi Bager. Seni kar fırtınasından kurtaralım, İzmir meltemi ile buluşturalım. Yolun açık olsun, daha güzel besteler, müziklerle devam et” dedi ve kendisine destek olmak istediklerini ekledi.

“İyi bir eğitim almasını istiyoruz”

Bager'in babası Mehmet Çalışcı ise İzmir’e taşınmak istediklerini söyleyerek şöyle devam etti: “İzmir ülkemizin aydınlık yüzüdür. Bager İzmir'i çok seviyor” dedi. Çalışçı şöyle devam etti: “Bager oturuyor biraz dinleniyor, sonra piyanonun başına geçiyor. Sanki günlerce üzerinde çalıştığı bir parça varmış gibi rahatlıkla yapıyor. Ama tabi ne olursa olsun, ne kadar yetenekli olursa olsun ‘benim öncelikle çok çalışmam lazım’ diyor. Oğlumdur diye düşünmüyorum artık. Bir milletin değeri olarak ortaya çıksın istiyorum. Uluslararası bazda kendi vatanını, bayrağını dalgalandırsın gururla. Biz onu istiyoruz. İyi bir eğitim almasını istiyoruz.”
Bager ziyaretin sonunda Başkan Soyer'e günlüklerinden oluşan kitabı, Başkan Soyer ise Bager'e bilgisayar armağan etti.
Ziyarete Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekterer Yardımcısı Ertuğrul Tugay da katıldı.

Kusursuz kulak nedir?

Kusursuz kulak duyulan bir notayı bir referans almadan, başka bir notayla karşılaştırmadan tanıyabilme yeteneğidir. Çok az kişide bulunan ve doğuştan gelen bir özelliktir. Bu özelliğe sahip bireyler, sesleri kulakla değil beyinle algılar. Mozart, Beethoven, Chopin, Michael Jackson, Mariah Carey, Frank Sinatra, Freddie Mercury ve Jimi Hendrix bu yeteneğe sahip sanatçılardır.

Etiketler; #izmir #tunç soyer #bager çalışcı
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