Başkan Soyer Lale Mahallesi’nin çehresini değiştiren parkın açılışını yaptı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Lale Mahallesi’nde uzun süredir atıl halde olan ve yenilenerek hizmete sunulan Lale Parkı’nın açılışını yaptı. Başkan Soyer, parkın yoğun ve zorlu bir çalışmanın ürünü olduğunu belirterek, bu alanın 2026’da Uluslararası Bahçe Bitkileri EXPO’suna (Botanik EXPO) ev sahipliği yapacağını da söyledi. Yenilenen parkta CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından da iftar verildi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in mahallelerin sorunlarına hızla çözüm üretmek için kurduğu Acil Çözüm ekipleri tarafından tespit edilen ve Konak’ta yıllarca atıl kalan Lale Mahallesi’ndeki parkı yeniledi. Mahallenin çehresini değiştiren parkın açılışını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptı. Parkta CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından iftar programı da düzenlendi. Programa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Konak CHP İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, Buca CHP İlçe Başkanı Hacer Taş, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Lale Mahallesi Muhtarı Sumru Benligül, Gürçeşme Kaya Spor Kulübü Başkanı Şafak Yetik, ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu ile çok sayıda yurttaş katıldı.

Başkan Soyer’den EXPO müjdesi

Programda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu parkı açmanın büyük bir onur, büyük bir keyif olduğunu söyledi. Alanın düzenlenmeden önce kötü bir görüntüsünün bulunduğunu ifade eden Başkan Tunç Soyer, “İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki çok kıymetli çalışma arkadaşlarım, alandaki çalışmalara hızlı şekilde başladı. Sadece istinat duvarını yapmak bile zor ve uzun bir süreçti. Hızla hallettik. Tüm zorluklara rağmen çok güzel bir çalışma ortaya çıktı. Mahalle sakinlerinin burada keyif ve güzel günler geçireceklerini umuyorum” dedi.

2026'da İzmir’in dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan Uluslararası Bahçe Bitkileri EXPO’suna (Botanik EXPO) ev sahipliği yapacağını, bu önemli organizasyonun da Yeşildere bölgesinde düzenleneceğini belirten Başkan Soyer, “Bunun anlamı şu; Kültürpark gibi bir alan daha kazanmış olacağız. İzmir yepyeni bir rekreasyon alanına kavuşacak. Hem de tam bulunduğumuz noktada. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde bunu yapacağız. 2026'da da hep birlikte açacağız” diye konuştu.

Kullanılmaz halde olan alanda müthiş dönüşüm

Başkan Soyer, yapılan çalışmalara dair de şu bilgileri verdi: “Yaklaşık 7 bin 300 metrekare olan alanda 10 metre yüksekliğinde 250 metre uzunluğunda istinat duvarı yapıldı. Yine aynı bölgede sosyal donatı alanları yapıldı. Yürüyüş yolu, çocuk oyun grupları ve kondisyon aletleri yenilendi. Kullanılamaz halde olan saha baştan aşağı yenilenip halı sahaya dönüştürüldü. Bölgeye basketbol sahası da kazandırıldı.”

“Alanın bu hale gelmesi büyük bir olay”

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da 30 Eylül 2020'de Başkan Soyer ile Yenidoğan, Lale ve Küçükada mahallelerinde yaşayan yurttaşları dinlediklerini söyledi. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Acil Çözüm ekiplerinin Lale Mahallesi'ndeki parkı yenilediğini vurgulayan Başkan Batur, “Bu alan gerçekten tanınmayacak haldeydi. Birlikte çalıştık. Biz Yenidoğan'da Konak Belediyesi olarak iki parkı bitirdik. Ama bu parkı yapmak Büyükşehir Belediye Başkanım Tunç Soyer’e yakışırdı. Çünkü hem maddi olarak hem de fiziki olarak bu alanın bu hale gelmesi büyük bir olay. Başkanıma ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Yurttaşlarımız hoşça vakit geçirecekleri bir alan kazandı” dedi. Başkan Soyer’in göreve gelirken, özellikle arka mahallelerin yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmalar yapacağı yönündeki açıklamalarını hatırlatan Batur, “Beraber Konak'ta arka sıradakileri daha iyi noktaya gelmesi için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Birlikte, omuz omuza verince böyle güzellikler ortaya çıkıyor. Başkanım, çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız” dedi.

Konuşmaların ardından parkın açılışı yapıldı. Başkan Soyer, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan halı sahada ilk şutu çekti.

“Başkanlarımız hayati dokunuşlar yapıyor”

Açılışın ardından parkta CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından verilen iftar programına başladı. Yurttaşlarla yapılan iftarda konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Ramazan ayında birlik, beraberlik ve dayanışmayı büyütmek için yurttaşlarla bir araya geldiklerini kaydederek “Büyükşehir Belediyemizin Lale Mahallesine kazandırdığı Lale Parkı'nın açılışını gerçekleştirdik. İzmir, Türkiye'nin medeniyete açılan kapısı. Hoşgörünün ve barışın kenti. İzmir'in kalbi Konak'ta, Lale Mahallesi'nde bu güzel gece sizlerle olmaktan dolayı mutluyuz” dedi. Yöneticilerin, siyasetçilerin, belediye başkanlarının sorun çözmek ve insanların hayatına dokunmak için var olduklarını dile getiren Deniz Yücel, “İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer hayati dokunuşlar yapıyor. Konak'ta da ilçe belediye başkanımız Abdül Batur ve diğer belediye başkanlarımız sorunların çözülmesi konusunda dokunuşlar yaparak, insanlarımızın hayatlarına etki ediyor. CHP olarak ülkenin sorunlarını çözmeye talibiz. Bu dokunuşları tüm Türkiye'ye yaymaya talibiz” dedi.