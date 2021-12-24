Başkan Soyer, mezun olduğu okulu ziyaret etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mezun olduğu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Makbule Taşkın’ın daveti üzerine okulunu ziyaret etti. Öğrencilerin çiçekle karşıladığı Başkan Soyer, eğitim hayatına başladığı okula yeniden gelmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mezun olduğu Güzelyalı Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Makbule Taşkın’ın daveti üzerine hayatında önemli bir yere sahip olan, çocukluğunun geçtiği okulu ziyaret etti. Başkan Soyer’e annesi Güneş Soyer ve eşi Neptün Soyer de eşlik etti. Öğrenciler, Başkan Tunç Soyer’i çiçekler ve “En büyük başkan bizim başkan” tezahüratlarıyla karşıladı.

Çocuklarla fotoğraf çektiren ve velilerin kurduğu standları gezen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, daha sonra Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Makbule Taşkın ile Misak-ı Milli Ortaokulu Müdürü Ergun Baylan ve velilerle bir süre sohbet etti.

Makbule Taşkın, okulun diploma defterinden mezun öğrencilere baktığında Başkan Soyer’in, görev yaptığı okuldan mezun olduğunu gördüğünü ve heyecanlandığını belirterek, “Defteri başarılarla dolu. Ben de başkanımıza sürpriz yapmak istedim. Çok yoğun çalıştığını biliyorum. O nedenle bize vakit ayırıp okula geldiği için teşekkür ediyorum. Çok güzel bir evlat yetiştirmişsiniz” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de eğitim hayatına adım attığı ilkokulunu ziyaret etmenin kendisini duygulandırdığını ifade etti. Buraya davet edilmenin çok zarif bir düşünce olduğunu kaydeden Soyer, diploma defterinden notlarına bakarak, o yılları anımsamanın mutluluğunu yaşadı. Daha sonra sınıflara girerek öğrencilerle sohbet eden Soyer, bir öğrencinin “Başkan olmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor” sorusu üzerine, “Başkan olmak için çok okumalısın, çok çalışmalısın” dedi.

Taşkın, ilkokul diplomasını plaket olarak Başkan Soyer’e verdi.