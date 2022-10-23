Başkan Soyer öğrencilerle yemek yedi: Başka sürprizlerimiz de olacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sıcak yemek dağıtımından öğrencilerin duyduğu memnuniyeti yakından görmek için Ege Üniversitesi’ne gitti. Başkan Tunç Soyer öğrencilerle yemek sırasında bekledi. Yemekte de öğrencilerle sohbet etti. Başkan Soyer, "Gençlerimizin yüzünün gülmesi için sıcak yemek dağıtım noktalarımızı ve kapasitesini artırdık. İlerleyen günlerde gençlerimiz için başka sürprizlerimiz de olacak" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ekonomik zorluklar ve yüksek enflasyon karşısında sıkıntı çeken üniversiteliler için başlattığı sıcak yemek dağıtımı devam ediyor. Üniversiteliler yemeklere büyük ilgi gösterirken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de öğrencilerin memnuniyetini yerinde görmek için Ege Üniversitesi’ndeki dağıtım noktasına gitti. "Kaynak yapmıyorum arkadaşlar" esprisiyle yemek sırasına giden Başkan Tunç Soyer, öğrencilerle sohbet etti. Başkan Soyer gençlerin yemekleri ne kadar beğendiğini kendi ağızlarından dinledi. Yemeğini gençlerle yiyen Başkan Soyer, "Bu yüksek enflasyon çok ciddi bir şekilde çocuklarımızı ve gençlerimizi vurdu. Biz de gençlerimizin yüzünün gülmesi için ne yapabileceğimize kafa yorduk. Sıcak yemek dağıtım hizmetimizi başlattık. Sıcak yemek dağıtım noktasını 6'ya, yemek kapasitesini 5 bine çıkardık. Başka sürprizlerimiz de olacak" dedi.

Gençler Başkan Soyer’i sevgi gösterileriyle uğurladı.



6 noktada sıcak yemek dağıtımı



Sıcak yemek hizmeti Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İ.Y.T.E) ve Kâtip Çelebi Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi ve Bakırçay Üniversitesi kampüslerinde veriliyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından sağlanan toplam 5 bin kişilik sıcak yemek hizmetinden öğrenciler 17.00 ile 19.00 saatleri arasında faydalanabiliyor.

Sıcak çorba da var



DEÜ Eğitim Fakültesi, DEÜ İlahiyat Fakültesi, DEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi Girişi, Kâtip Çelebi Üniversitesi ve Ege Üniversitesi Kampüsü yakınındaki Bornova Metro istasyonunda kurulan Çorba Durağı’nda ise hafta içi sabah 07.30 ile 09.00 saatleri arasında sıcak çorba hizmeti veriliyor.