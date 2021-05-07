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Başkan Soyer önce çağrı yaptı, sonra ilk adımı attı!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmirlilere veresiye defterlerinde olan borçları ödemeleri için çağrı yaptı. Daha sonra Soyer'in de yüzlerce kişinin borcunu kapattığı öğrenildi

Başkan Soyer önce çağrı yaptı, sonra ilk adımı attı!
07 Mayıs 2021 Cuma 10:06

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İzmirli Kardeşlerim; Geçtiğimiz yıl bizim için zor geçse de dayanışmanın en güzel resmini siz çizdiniz. Bu bayram da esnafımıza destek, zorda kalan vatandaşlarımıza nefes olalım. Bakkallarımızda, kasaplarımızda borçlu İzmirli bırakmayalım. İzmir Dayanışması her zaman yaşasın." açıklaması yaptı.

 

Soyer, yaptığı çağrıdan sonra bizzat kendisi veresiye defterlerinde bulunan borçları ödeyerek esnafa ve vatandaşa destek oldu.

Soyer'in bu hareketi sonrası esnaf da dükkanının camlarına "Bu dükkandaki tüm borçlar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından ödenmiştir" yazısı astı.

Etiketler; #izmir #tunç soyer #veresiye defteri #tunç soyer veresiye defteri
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