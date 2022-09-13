Başkan Soyer: Osmanlı da bizim Cumhuriyet de!

İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yılında İZBB Başkan Soyer’in yaptığı konuşma büyükşehir meclisinde tartışmalara neden oldu. Mecliste muhalefetin eleştirilerine yanıt veren Başkan Soyer, “Bizim ecdadımızla hiçbir problemimiz yok, Osmanlı da bizim Cumhuriyet de bizim” ifadelerini kullandı.

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB) Meclisi eylül ayı olağan meclis toplantısı kentte meydana gelen 30 Ekim depreminin ardından boşaltılan Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet binasındaki meclis salonun ardından Kültür Park 4’nolu holdeki yeni meclis salonunda İZBB Başkanı Tunç Soyer idaresinde ilk defa toplandı. Depremin ardından yaklaşık iki yıldır geçici olarak Kültür Park’daki hollerde, İsmet İnönü Kültür Merkezi ve Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde toplanmıştı. Tahliye edilen büyükşehir ana hizmet binasındaki meclis salonuyla benzerlikler taşıyan yeni meclis salonundaki teknolojik alt yapı dikkat çekti. Meclis üyelerinin oturduğu her sıraya kağıt israfının önüne geçmek için birer tablet monte edilirken, meclis üyelerinin konuşma sürelerini gösterecek iki ekranın da salona yerleştirildiği görüldü. Yeni salonla ilgili açıklamalarda bulunan İZBB Başkanı Soyer, “Yeni meclis salonumuzda birkaç yenilik var, konuşma süreleri her iki ekranda da gösterilecek. Böylece herkesin takip etmesi mümkün olacak. Kağıt kullanımından tasarruf etmemizi sağlayacak bir yöntem geliştirildi. Bu yöntemle ayda 20 ila 30 bin civarında basılan meclis gündemleri azalmış olacak” diye konuştu. Oturumda ise İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yılı kutlamaları ve kutlama programında Başkan Soyer’in konuşmasında kullandığı ifadeler tartışmalara neden oldu.

Oturumun dilek ve temenniler bölümünde söz alan CHP Grup Başkan Vekili Murat Aydın, “Meclisimizin görev yaptığı 5 yıllık dönem hem şehrimiz hem de ülkemiz için tarihi anlara tanıklık ediyor. Tüm İzmir halkı ve yurdun her yerindeki yurttaşlarla birlikte 100. Kurtuluş gününü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladık. Tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi bugün de halkımızla birlikte; özgür, bağımsız, refah içinde, geleceğe umutla bakan bir ülke olmak için canla, başla, aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Yaşadığımız coşku dolu günler bu azmimizi güçlendirdi ve geleceğe dair umudumuzu tazeledi” diye konuştu

Vatandaşların içini acıttı

CHP’li Aydın’ın ardından söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal ise Başkan Soyer’in kutlama programındaki konuşmasına yönelik eleştiriler getirerek “Tarih dersi verecek değilim. Elbette bir tarihçi değilim. İzmir 15 Mayıs 1919 günü Yunanlılar tarafından işgal edilmiştir. Tarihi bilmek değerlidir, önemlidir. 15 Mayıs 1919’da Yunanlılar sadece işgalle kalmamışlardır. Müslüman ve Türk coğrafyayı yunanlaştırmak istemişler. Konuşmanızda Yunan’dan bir kelime dahi bahsetmediniz. Bizi kendince ABD senatosunda şikayet eden savaş uçaklarımıza uluslararası hava sahasında kurşun sıkan Yunanistan isminden bir kez dahi bahsetmediniz. Ülkenin haklı duruşunu bir kenara bırakarak… Bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının içini acıtmıştır. Bütün bunları ne için yaptınız bilemiyorum” dedi.

“En büyük öksüzlük, köksüzlüktür”

MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin de İzmir’in Çaka Bey tarafından fethedilmis kadim bir Türk yurdu olduğunu belirterek Yüzbinlerce kişinin hep bir ağızdan İzmir'in kurtuluşunu kutladığı 9 Eylül gibi mukaddes bir günde, İZBB Başkanı’nın denize dökülen düşman yerine ecdadımızı hedefe koymasını kınıyorum. En büyük öksüzlük, köksüzlüktür. 9 Eylül sadece İzmir’in kurtulduğu gün değildir, aynı zamanda işgalci emperyalist ülkeler ve onların maşası işgalci Yunan Ordusunun mezalimine karşı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığımız Kurtuluş Savaşının taçlandığı, Yunan Ordusunun Ege’nin sularına döküldüğü gündür. Bizim için Selçuklu neyse, Osmanlı o’dur. Osmanlı neyse Türkiye Cumhuriyeti devleti o’dur” dedi.

Barıştan vazgeçin

Başkan Soyer’in haksızlık yaptığını da öne süren Şahin, “Adaletle hüküm süren ecdadımıza en büyük haksızlığı yaptınız. Uyanın artık Sayın Başkan. Ayıdan post, Yunan’dan dost olmaz… Ege’de uçaklarımızı taciz edip, bizim karasularımızda gemimize ateş ediyorlar, uluslararası sularda balıkçılarımızın canlarına ve mallarına kast ediyorlar. Vazgeçin artık barış söyleminden” diye konuştu.

“Hain ile kahramanı ayrıştırmak lazım’

Eleştirilere yanıt veren Başkan Tunç Soyer de “Yüzyıl, ülkelerin tarihinde çok önemli bir zaman dilimidir. Mutlaka hatırlanması, hatırlatılması lazım. Çünkü bu memlekette o hafızayı tazelemezsiniz bir gün birileri vatan hainlerini kahraman yapmaya kalkar. Biz hafızamızı tazelemek mecburiyetindeyiz. Hain Vahdettin vatanını terk etti, ilkokul 3’üncü sınıf bilgisi. Başka bir tarih yazmaya kalkışılabilir ama gerçekler değişmez. Vahdettin ve Damat Ferit Paşa Sevr’i imzaladılar. Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul’u almış, dünyanı en karizmatik, vizyon sahibi genç bir lideridir, atamızdır, iftihar ediyoruz. Atalarımızla iftihar etmek birilerinin tekelinde değil… Piri Reis, Mimar Sinan, Barbaros Hayrettin Paşa…. Selçuklu’ya, Sümerler’e kadar hepsi bizim atamız. Vatan hainleri ile vatan kahramanlarını ayrıştırmak lazım. Eğer ikisini aynı yere koyarsanız şehitlerin ruhunu incitirsiniz” şeklinde konuştu.

Hainlerin çektirdiği ızdırap unutulmaz

“Milliyetçilik de yurtseverlik de ecdada saygı da kimsenin tekelinde değil” diyerek açıklamalarını sürdüren Başkan Soyer, “Bizler, atamızı saygıyla anmaya devam edeceğiz, tek bir şey var; hırsızlarla ve haramilerle yolumuzu ayırmak mecburiyetindeyiz. Tarih bize bunu söylüyor. Bizim ecdadımızla hiçbir problemimiz yok, Osmanlı da bizim Cumhuriyet de bizim. Ama Vahdettin ama Damat Ferit Paşa, o vatan hainlerinin çektirdikleri acı, ızdırap asla unutulmaz” diye konuştu.