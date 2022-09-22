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Başkan Soyer, Otomobilsiz Kent Günü'ne yürüyüşle başladı!

Başkan Soyer, Otomobilsiz Kent Günü'ne yürüyüşle başladı!
22 Eylül 2022 Perşembe 10:37

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Avrupa Hareketlilik Haftası’nın son günü olan Otomobilsiz Kent Günü’ne Kültürpark’ta sabah yürüyüşüyle başladı. Yaklaşık bir saat boyunca yürüyen Tunç Soyer ve Nikolaus Meyer-Landrut sürdürülebilirlik için kentsel hareketliliğin önemine dikkat çekti.

Avrupa Birliği (AB) ile yürütülen İzmir Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı’nın tanıtımı ve gün boyu sürecek Otomobilsiz Kent Günü etkinliklerinin öncesinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut güne yürüyüş yaparak başladı.

Kültürpark Lozan kapısından başlayan ve yaklaşık bir saat süren yürüyüşte, Başkan Tunç Soyer konuğuna kentin en büyük yeşil alanlarından Kültürpark hakkında bilgi verdi.

“İzmir öncü şehirlerden biri”

Yürüyüşün ardından gazetecilere açıklama yapan Nikolaus Meyer-Landrut, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik konusunda öncü şehirlerden biri olduğunu söyledi. İzmir’in bu tür konulara kendini adadığını da ifade eden Nikolaus Meyer-Landrut, “Buraya her geldiğimde yeşil dönüşüme dair bir takım adımlar atıldığını görüyorum. Yeni metro hattı, elektrikli feribotlar, bisikletle şehre ulaşım… Bu tür konularda güzel çalışmalar yapılıyor. Avrupa Birliği de her zaman İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu politikasını destekleyecek. Biz bu şehrin sürdürülebilir hareketlilik çalışmalarına destek olmaktan gurur duyuyoruz. Her zaman İzmir hedefe odaklı hareket etti ve biz de bunu desteklemekten gurur duyuyoruz” dedi.

Başkan Soyer belediyenin çalışmalarını anlattı


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise sürdürülebilir ulaşım ve yaşanabilir bir kent için çalıştıklarını belirterek bisiklet yollarından, raylı sistemlere ve denize ulaşımına kadar her alanda önemli projeler yürüttüklerini söyledi.

Etiketler; #izmir #tunç soyer #otomobilsiz kent günü
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