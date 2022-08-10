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Başkan Soyer şampiyon sutopu takımını kutladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sezonu şampiyon olarak tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Sutopu Takımı’nın üyeleriyle ile bir araya geldi. Soyer, “İnancımızı boşa çıkarmadınız. Türkiye için gurur kaynağısınız” dedi

Başkan Soyer şampiyon sutopu takımını kutladı
10 Ağustos 2022 Çarşamba 08:22

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Galatasaray'ı yenerek Sutopu 1. Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Sutopu Takımı ile İzmir Marina’da bir araya geldi. Büyük başarıları nedeniyle sporculara teşekkür eden Başkan Tunç Soyer, “Her birinizle iftihar ediyorum. İzmir ve Türkiye için gurur kaynağısınız. İnancımızı boşa çıkarmadınız. İzmir bir spor kenti. Sutopu ise hem takım sporu olması hem dirençli olma zorunluluğu ile öne çıkıyor. İzmir'e çok yakışan bir spor. Ayrıca bu sporun kentte köklü bir tarihi var” dedi.
Şampiyonluğun büyük sevinç yarattığına vurgu yapan Başkan Soyer, “İyi ki varsınız, iyi ki bu imkanı yarattınız. Yöneticileri, hocaları tebrik ediyorum. Bu kolektif bir iş ve bunda herkesin payı var. Yolunuz açık olsun. İzmir Büyükşehir Belediyesi hep yanınızda olacak” ifadelerini kullandı.

“Başkan Soyer bizi cesaretlendirdi”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Egeli ise sutopunun İzmir ile özdeşleyen bir spor olduğunu belirterek Başkan Tunç Soyer'e desteklerinden dolayı teşekkür etti. Egeli, “Tunç Başkan ile başarı katlanarak arttı. Sorunlarla karşılaştığımızda bize 'Yola devam' dedi ve yürüdük. Bugüne geldik. Bu dik duruşu nedeniyle kendisine yeniden teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Başkan Soyer eğitim alan 12 yaş grubu sutopu takımının antrenmanını da izledi.

Etiketler; #izmir #sutopu takımı #tunç soyer
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