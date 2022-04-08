Başkan Soyer şampiyonu ağırladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer dövüş sporlarındaki 4 branşta başarıya imza atan sporcu Bilge Su Gürel’i ağırladı. Başkan Tunç Soyer, “Çok gurur duyduk. Gücümüz neye yeterse yanınızdayız” dedi.

İzmir’i bir spor kentine dönüştürme hedefini her fırsatta dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sporcu Bilge Su Gürel’i makamında konuk etti. Muaythai, Wushu, Boks ve Kick Boks branşlarında Türkiye’de ve dünyada pek çok başarıya imza atan Gürel’e Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce eşlik etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduğunu ifade eden Başkan Soyer, “Sizlerle çok iftihar ediyoruz. Yolun açık olsun. Çok zor bir şey. Erkekler dünyasında böyle sivrilmek, şampiyonluklar kazanmak çok kıymetli bir şey. O yüzden biz de çok gurur duyuyoruz. Gücümüz neye yeterse, yapabileceğimiz ne olursa yanındayız. Tebrik ediyorum” diye konuştu.

“İzmir’i ve Türkiye’yi temsil edecek”

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Biz başarılı sporcumuzu Güzelbahçe Belediye Spor Kulübü’müzde açtığımız branşlarla destekliyoruz. Sporcumuz geçtiğimiz günlerde Ağrı’da Türkiye ikincisi oldu. Önümüzdeki günlerde de İstanbul’da dünya şampiyonasında hem İzmir’i hem Türkiye’yi temsil edecek” dedi.

Sporcu Bilge Su Gürel ise, “Küçüklüğümden beri ailemin teşvikiyle bu sporla ilgileniyorum. Ege Üniversitesi’nde okuyorum. İzmir’i ve Türkiye’yi temsil etmekten gurur duyuyorum. Bir kız çocuğu olarak bu sporlarla ilgilenmek çok güzel. Muaythai Türkiye Şampiyonluğu, Kick Boks Türkiye Open Şampiyonluğu, Avrupa ikinciliği ve Avrupa üçüncülüğü, Dünya Muaythai ikinciliği ve üçüncülüğüm de bulunuyor. İnşallah bundan sonra da başarılı bir şekilde İzmir’i ve Türkiye’yi temsil etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.