GENÇLİK İKSİRİ BULUNDU!
GENÇLİK İKSİRİ BULUNDU!
0
O ARABADAN ÇIKMAM MUCİZE!
O ARABADAN ÇIKMAM MUCİZE!
0
KÖPEĞİM NEDEN İNLİYOR?
KÖPEĞİM NEDEN İNLİYOR?
0
ÜNLÜ ŞARKICININ ACI GÜNÜ
ÜNLÜ ŞARKICININ ACI GÜNÜ
0

Başkan Soyer şampiyonu ağırladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer dövüş sporlarındaki 4 branşta başarıya imza atan sporcu Bilge Su Gürel’i ağırladı. Başkan Tunç Soyer, “Çok gurur duyduk. Gücümüz neye yeterse yanınızdayız” dedi.

Başkan Soyer şampiyonu ağırladı
08 Nisan 2022 Cuma 12:20

İzmir’i bir spor kentine dönüştürme hedefini her fırsatta dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sporcu Bilge Su Gürel’i makamında konuk etti. Muaythai, Wushu, Boks ve Kick Boks branşlarında Türkiye’de ve dünyada pek çok başarıya imza atan Gürel’e Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce eşlik etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduğunu ifade eden Başkan Soyer, “Sizlerle çok iftihar ediyoruz. Yolun açık olsun. Çok zor bir şey. Erkekler dünyasında böyle sivrilmek, şampiyonluklar kazanmak çok kıymetli bir şey. O yüzden biz de çok gurur duyuyoruz. Gücümüz neye yeterse, yapabileceğimiz ne olursa yanındayız. Tebrik ediyorum” diye konuştu.

“İzmir’i ve Türkiye’yi temsil edecek”

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Biz başarılı sporcumuzu Güzelbahçe Belediye Spor Kulübü’müzde açtığımız branşlarla destekliyoruz. Sporcumuz geçtiğimiz günlerde Ağrı’da Türkiye ikincisi oldu. Önümüzdeki günlerde de İstanbul’da dünya şampiyonasında hem İzmir’i hem Türkiye’yi temsil edecek” dedi.  

Sporcu Bilge Su Gürel ise, “Küçüklüğümden beri ailemin teşvikiyle bu sporla ilgileniyorum. Ege Üniversitesi’nde okuyorum.  İzmir’i ve Türkiye’yi temsil etmekten gurur duyuyorum. Bir kız çocuğu olarak bu sporlarla ilgilenmek çok güzel. Muaythai Türkiye Şampiyonluğu, Kick Boks Türkiye Open Şampiyonluğu, Avrupa ikinciliği ve Avrupa üçüncülüğü, Dünya Muaythai ikinciliği ve üçüncülüğüm de bulunuyor. İnşallah bundan sonra da başarılı bir şekilde İzmir’i ve Türkiye’yi temsil etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Etiketler; #izmir #tunç soyer #şampiyon #bilge su gürel
Önceki Haber
Rusya bu kez tren garını vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Sonraki Haber
Gülçin Ergül: O arabadan çıkmam mucizeydi
İzmir'de mobil araç sokak hayvanları için yollarda
İzmir'de mobil araç sokak hayvanları için yollarda
0
İzmir'de esnaf odaları da isyanda: Zamların suçlusu esnaf değil
İzmir'de esnaf odaları da isyanda: Zamların suçlusu esnaf değil
0
İzmir Büyükşehir'den 3 yılda 12 milyar liralık yatırım
İzmir Büyükşehir'den 3 yılda 12 milyar liralık yatırım
0
İzmir'de iftar vakti kasa hırsızlığı
İzmir'de iftar vakti kasa hırsızlığı
0
İzmir'de kreş ve bakımevi kiraya verilecek
İzmir'de kreş ve bakımevi kiraya verilecek
0
Avukatlardan savunmayı güçlendirecek sisteme destek
Avukatlardan savunmayı güçlendirecek sisteme destek
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.