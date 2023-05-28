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Başkan Soyer: Sandıklardan demokrasi çıkacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oyunu eşi Neptün Soyer, kızları Defne ve Duygu ile Ulamış Ortaokulu'nda kullandı. Oy verdikten sonra konuşan Başkan Soyer, “Bu seçim sadece bir cumhurbaşkanı seçmekten ibaret değil. Belki de uzun yıllar boyunca yaşayacağımız rejimin seçimi anlamına geliyor. Diliyorum ki sandıklardan demokrasi çıkacak” dedi

Başkan Soyer: Sandıklardan demokrasi çıkacak
28 Mayıs 2023 Pazar 13:26

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için bugün bir kez daha sandığa gitti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sabahın erken saatlerinde İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne giderek,  annesi Güneş Soyer'e oy kullanma işleminde eşlik etti. Başkan Soyer daha sonra Seferihisar'a gelerek 14 Mayıs Pazar günü olduğu gibi oyunu eşi Neptün Soyer, kızları Defne ve Duygu Soyer ile birlikte kullandı. Seferihisar Ulamış Ortaokulu'nda 1124 numaralı sandıkta oyunu kullanan Başkan Soyer, burada yurttaşlarla da sohbet etti. 

“Bu seçim sadece bir cumhurbaşkanı seçmekten ibaret değil”
Oy verdikten sonra konuşan Başkan Tunç Soyer, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin Türkiye tarihi açısından çok önemli olduğunu söyledi. Başkan Soyer, “Sandıklar her zaman bir milletin ortak aklını inşa ettiği yerlerdir. Bu ortak akıl inşası aynı zamanda kamu vicdanının tecelli etmesi anlamına gelir. O nedenle de çok çok önemli bir seçim. Üstelik bu seçim sadece bir cumhurbaşkanı seçmekten ibaret değil. Belki de uzun yıllar boyunca yaşayacağımız rejimin seçimi anlamına geliyor. O nedenle de çok önemli. Bütün milletimizin bu önemin idrakinde olduğunu düşünüyorum. O nedenle bu seçimin 14 Mayıs'a göre daha yüksek bir katılım oranı ile tamamlanacağını düşünüyorum. Ve diliyorum ki sandıklardan demokrasi çıkacak” dedi.

Etiketler; #İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer #izmir #Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi
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