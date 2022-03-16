Başkan Soyer şehit yakınları ve gazi derneklerinin temsilcilerini ağırladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer,18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 107’inci yıldönümü nedeniyle İzmir’deki şehit ve gazi derneklerinin temsilcilerini ağırladı. Öncelikli işlerinden birinin şehit yakınları ve gazilere sahip çıkmak olduğunu söyleyen Başkan Soyer, “Bu aynı zamanda memleketin bekasına sahip çıkmak” dedi

İzmir’deki şehit ve gazi derneklerinin temsilcileri,18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 107’inci yıldönümü nedeniyleİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti. Başkan Tunç Soyer, şehit ve gazi derneklerinin temsilcilerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şehit yakınları ve gaziler için birçok çalışma yaptıklarını ve aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Soyer, “Gönlümüzden geçenlerin neler olduğunu biz yaptıkça göreceksiniz. Bunlar sözle ifade edilecek şeyler değil. Ama adım adım yaptıkça biz de daha iyi hissedeceğiz" dedi.

Gelecek nesillere bu duyguyu aktarmalıyız

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak öncelikli işlerinden birinin şehit yakınları ve gazilere sahip çıkmak olduğunu aktaran Soyer, şunları söyledi:

"Bu aynı zamanda memleketin bekasına sahip çıkmak demek. Buna sahip çıkmalıyız ki bizden sonra gelecek nesiller, bu umutla ve bu inançla vatanlarına, milletine, bayrağına, tarihlerine sahip çıkma duygusunu kaybetmesinler. Bu konuda bize yerel yönetim olarak, kamu olarak iş düşüyor. Size daha çok sahip çıkmaz istiyoruz, daha çok destek vermek istiyoruz. Daha fazlasını yapacağımızı biliyoruz. El birliği ile birbirimizi anlayarak, birbirimize iyi niyetle yaklaşarak sorunların ne olduğunu belirleyip çözüme kavuşturacağız. Bu şekilde yol alacağız” dedi.

Dernek temsilcileri de Başkan Soyer’e kendilerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.