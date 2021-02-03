Başkan Soyer: Selin izlerini büyük ölçüde sildik

Dün İzmir'de yaşanan yağmur felaketi ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bir açıklama yaptı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dün İzmir'de yaşanan yağmur felaketi ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Başkanın açıklamaları şöyle:

Dün yaşanan rekor yağışın ardından ekiplerimizin hızlı ve etkili çalışması sonucu selin izlerini büyük ölçüde sildik, İzmirimizde hayat normale döndü. Ekipler gece boyunca sokak ve caddelerde temizlik yaptı. Altyapı hasarının giderilmesi için de çalışmalarımız sürüyor.

Evlerini su basan vatandaşlarımızdan bazılarını otellere yerleştirdik. Menderes'te evleri boşaltılan ve Görece Spor Salonu’na getirilen vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşıladık. Su baskınından etkilenenlere yaklaşık 5 bin kişilik kumanya, yemek, kahvaltı servisi yaptık.

Gece tehlike yaratan Yeniköy Göleti’nin dip savağı açılarak su tahliyesi güvenli şekilde başladı. %100 doluluğa ulaşan Balçova ve Ürkmez Barajları’nda da tahliye güvenli bir şekilde yapılıyor. Selden etkilenenlerin zararlarını gidermek için hasar tespit çalışmalarımız sürüyor.

Maddi kayıpları gidermek mümkün ama Menderes'teki iki can kaybımız nedeniyle son derece üzgünüm, Allah’tan rahmet diliyorum. Kent tarihinin rekor yağışlarından birinde zorlu bir sınav verdik. Bir eksiğimiz, hatamız varsa, gidermek için de tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

Bu zorlu süreçte kent merkezinden dağ başına kadar her alanda fedakarca görev yapan işçisinden genel sekreterimize kadar tüm çalışma arkadaşlarıma, dayanışma gösteren İzmirli hemşehrilerime, Türkiye’nin her yerinden geçmiş olsun dileğini iletenlere gönülden teşekkür ederim.