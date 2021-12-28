Başkan Soyer, sendika sorumluları ile buluştu: Sizin her sorununuz benim sorunum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türk-İş Ege Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak ve şube başkanlarıyla bir araya geldi. Kentteki tüm işçilerin sorunlarının kendilerini ilgilendirdiğini söyleyen Başkan Soyer, “Sizin İzmir’de yaşadığınız her sorun, benim sorunum” dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türk-İş Ege Temsilcisi Başkanı Hayrettin Çakmak ve Türk-İş'e bağlı 34 sendikanın şube başkanlarını ağırladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu ile CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in de katıldığı buluşmada, sendika temsilcileri Başkan Tunç Soyer’e kentteki çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Başkan Tunç Soyer, Türkiye’nin yangın yeri olduğunu ifade ederek, bu sıkıntılı durumu aşmanın tek yolunun üretimden geçtiğini vurguladı. Başkan Soyer, “Sizler o üretimin örgütlenmiş halisiniz. Bu zor günleri aşmak için bir arada olmakta fayda var. Çünkü bu durum başka türlü değişmeyecek. Bu memleket olağanüstü bereketli toprakları olan, muazzam kadim bir kültüre sahip. Coğrafi olarak dünyanın merkezi diyebileceğimiz bir noktada. Biz çok daha iyisini hak ediyoruz. Ama bunu elde etmenin yolu, bir arada olmaktan geçiyor. Üretimin, üretenlerin el ele vermesinden geçiyor. Bizim birbirimizle kavga etmeye hakkımız yok. Biz kavga edersek bu memleketin bir adım daha ileri gitmesine imkan yok. Tek umut biziz. Bunun hesabını yaparak yol almamız lazım” diye konuştu.

“Birlikte çözmek mecburiyetindeyiz”

Kentte bulunan bir çimento fabrikasında bir işçinin yaşadığı sorunun da kendilerini bağladığını ifade eden Başkan Soyer, “Sizin yaşadığınız sorun benim sorunum. Hiçbirinizin yaşadığı sorun benim dışımda değil. Belediyede örgütlü olmanız gerekmiyor. Sizin İzmir’de yaşadığınız her sorun, benim sorunum. Birlikte çözmek mecburiyetindeyiz. Yeni yılda ülkenin geleceğini aydınlatacağımız bir işbirliğini hep birlikte kuracağız.”

“Her türlü emek sömürüsüne karşı tavır alıyoruz”

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel her türlü emek sömürüsüne karşı tavır aldıklarını belirterek “Sizler işçi ve emekçi kesimi temsil ediyorsunuz. Emeğin hak ettiği değeri alması için mücadele ediyorsunuz. Biz de CHP olarak emeğin hak ettiği değeri alması için ülke genelinde mücadele diyoruz. Her türlü emek sömürüsüne karşı tavır alıyoruz. Bunu CHP'li belediyelerde, başta İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde olmak üzere büyük ölçüde hayata geçiriyoruz” dedi.

“Hizmet etme aşkı ile çalışıyoruz”



Türk-İş Ege Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak ise “İyi ki varsınız. Türk-İş olarak bizimle diyalog kuran herkesle omuz omuza çalışmaya hazırız. Bizim işçimizin tek düşüncesi ekmeği, aşı, vatanı, milletidir. Asla başka oyunlar içerisinde olmaz. Biz hizmet etme aşkıyla çalışıyoruz” diye konuştu.

Toplantının sonunda Türk-İş’e bağlı Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi Başkanlığı tarafından Ege Orman Vakfı’na bağışlanan ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer adına dikimi yapılan 100 fidanın sertifikası verildi.