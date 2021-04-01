Başkan Soyer: Siz üretirseniz millet nefes alacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Küçük Menderes Havzası'ndaki Torbalı'da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yatırımları inceledi. Torbalı Ticaret Odası'nı ziyaret eden Başkan Soyer, sanayinin önemine değinerek, “Biliyoruz ki eğer siz üretime devam ederseniz bütün millet nefes alacak” dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in üretici ve sanayicinin desteklenmesinin yanı sıra küresel iklim krizine karşı başlattığı ilçe turları Küçük Menderes Havzası'ndaki Torbalı ilçesiyle devam etti. 5 bin yıllık tarihi geçmişe sahip, aynı zamanda ulusal ve uluslararası firmalara ev sahipliği yapan ve sanayi bölgesiyle kent ekonomisinin lokomotifi konumundaki Torbalı'da Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarını inceleyen Başkan Tunç Soyer'e, eşi Neptün Soyer de eşlik etti. Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un rahatsızlığı nedeniyle katılmadığı programda, Torbalı Belediye Başkan Vekili Mithat Tekin de yer aldı.

Başkan Soyer, programına Ayrancılar Mahallesi TOKİ evleri önünde İZBETON tarafından yapımı devam eden asfalt serim ve yol düzenleme çalışmalarını inceledi. Soyer'i mahalle muhtarları zeytin ağacı ve çiçekle karşıladı. Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin uzaktan eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere tablet bağışladığı TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu'nu ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti. Okul Müdürü İrfan Görgülü, desteklerinden dolayı Başkan Soyer'e plaket verdi.

“Kışlık sebzelerin yüzde 75'i bizim bölgemizde yetişiyor”

Başkan Soyer, Torbalı Ticaret Odası'nı da ziyaret etti. Soyer'i; Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, Meclis Başkanı Erkan Aksoy, Pancar Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mahmut Ünlüsoy karşıladı. Burada yapılan toplantıda ilçe ekonomisi hakkında bilgi veren Abdulvahap Olgun, Torbalı'nın göç aldığını, nüfus artış hızının 17 yılda yüzde 247 oranında arttığını söyledi. Bunun da ilçenin çeşitli sorunlarla boğuşmasına neden olduğunu aktaran Olgun, “Burası hem yatırım hem de göç bölgesi haline geldi. Türkiye'nin her tarafından insanlar bir birininin hakkını ve hukukunu gözeterek yaşıyor” dedi. Olgun, Torbalı'da 313 bin dönümlük arazide 3 mevsim ürün yetiştirdiğini de anlatarak, şunları söyledi: “Pamuk, mısır, zeytin, buğday, bezelye, brokoli, lahana, pırasa, enginar, ıspanak ve domates ihtiyacını karşılıyoruz. Ege bölgesinin tükettiği kışlık sebzelerin yüzde 75'i bizim bölgemizde yetişiyor. Torbalı'da 45 farklı sektör var. 800 sanayi kuruluşuna ev sahipliği yapıyor. İlçe ulusal ve uluslararası markalar yer alıyor.

Torbalı ihracatta 66 ili geride bıraktı

Tüm bu sanayi potansiyelinin beraberinde ihracat şampiyonluğunu da getirdiğini vurgulayan Abdulvahap Olgun, “2020 yılında ihracat rakamı olarak 1 milyar doları aştık. İlk kez bu rakamı aştık. 66 ili geride bıraktık. İzmir'in gerçekleştirdiği ihracatın yüzde 12'sini de karşılayan bir ilçe konumundayız. Tüm bunlar ilçeyi vergi şampiyonu yapıyor. 51 milyar TL'lik vergi tahsilatı var. Yüzde 99'luk vergi tahsilatında Türkiye birincisiyiz” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de ülkenin ve dünyanın ekonomik açıdan çok zor günlerden geçtiğini anımsattı. Tüm bu zor koşullara rağmen ilçede üretim ve ihracatın sürdüğünü vurgulayan Başkan Soyer, “Bu da istihdamı sürdürmek, ekonomiye can vermek anlamına geliyor. Bütün memleket için çok hayırlı bir iş yapıyorsunuz. Bu nedenle sizi kutlamak istiyoruz” dedi.

“Öncelik verdiğimiz alanlardan biri sanayi”

İzmir Organize Sanayi Bölgelerindeki sanayicilerin şu anda Türkiye'de destan yazdığını söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Geçen yıl pandemiye rağmen rakamlarda ciddi artış var. Gerçekten bu konuda bütün kalbimle sanayicilerimizi tebrik ediyorum. Biz belediye olarak işinizi kolaylaştırmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Böyle baktığımız için de en öncelik verdiğimiz alanlardan biri sanayi. Çünkü biliyoruz ki eğer siz üretime devam ederseniz bütün millet nefes alacak. Dolaysıyla hem endüstriyel atık arıtma tesisi hem yol talepleri ile ilgili üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Biz bize düşen neyse ondan payımızı alıp gereğini yerine getireceğiz” dedi.

“Kimse kendi bacağından asılan koyun değil”

Konuşmasının devamında birlik ve beraberliğin önemine değinen Soyer, şunları söyledi: “Kimse kendi bacağından asılan koyun değil. Hepimiz bir birimize bağlıyız, hepimiz bir birimize ihtiyaç duyuyoruz. Bizim refahımız ve huzurumuz bir birine bağlı. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Ama mesele sadece bundan ibaret değil. Eğer gerçekten komşunuz aç yatıyorsa sizin vicdanen yatamamanız bir yere kadar önemli. Ama bir başka şey daha var. Yarın siz de aç yatabilirsiniz. Bunu bilmek lazım. Bizim bir birimize çok sıkı sahip çıkmamız lazım. Biz sizin yanınızda duracağız. Aynı hassasiyetleri sizin de Torbalı halkı için göstermenizi istiyoruz. Çünkü Torbalı size ihtiyaç duyuyor. Hiç birimiz sadece yaptığımız işle defteri kapatıp evimize gidecek durumda değiliz. Bu memlekette yaşıyorsak, bu memlekete karşı sorumluluklarımız var. Gelecek nesillere karşı sorumluluklarımız var.”

“Gelecek kuşaklara borcumuz var”

Başkan Soyer, herkesin gelecek kuşaklara borcunun olduğunu belirterek, “Bizim atalarımız yalın ayak ölüme koşarak gitmiş ve bizler için canlarını vermişler. Bunu aklımızdan çıkaramayız. O atalara bizim borcumuz var. Bizden sonra gelecek kuşaklara borcumuz var. Bu millete karşı sorumluluklarımızı aklımızdan çıkarmamak gerekiyor. Burada da sektörel bir ayrım yapmak mümkün değil. Biz yandan işsizlik rakamları yükselmişken, dolar almış başını giderken, bir yandan pandemide üçüncü zirve kapımızda. Dünya yangın yeri. Bir birimize sahip çıkarsak bunun üstesinden geliriz” dedi.

Büyükşehir'in desteğiyle sürüsünü çoğalttı

Başkan Soyer, Karakızlar köyü sakinlerini de ziyaret etti. Burada Büyükşehir tarafından 4 koyun verilen Fatma Sezer ve ailesiyle bir araya gelen Soyer, tarım ve hayvancılığın önemine değindi. Fatma Sezer de şunları söyledi: “Bize 4 koyun verdi. Biz onları büyütüp çoğalttık. Allah razı olsun. Seve seve bakıyoruz. Sadece yem pahalı olduğu için o konuda biraz zorlanıyoruz.” Soyer çifti kuzuları da sevdi.

Büyükşehir ve İZSU’dan 345 milyon liralık yatırım

Son iki yılda İzmir Büyükşehir Belediyesi, Torbalı’nın altyapı sorunlarını çözmek için önemli çalışmalar yaptı. İlçede pek çok cadde ve sokak asfaltlandı, köy ve üretim yolları düzenlendi. Yaya ve trafik ulaşımını rahatlatacak düzenlemeler ve kilit parke imalatları yapıldı. Fen İşleri, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Yapı İşleri Daire Başkanlığı'nın hayata geçirdiği projeler kapsamında 115 milyonun üzerinde yatırım alan Torbalı da İZSU Genel Müdürlüğü de yatırımlarını son 2 yılda 230 milyonun üzerinde bir maliyetle hayata geçirdi. 360 kilometre uzunluğunda yeni şebeke hattı imalatı ve bakım onarım çalışması yapılan, 28 kilometrelik kanalizasyon ve iletim hattı imalatı gerçekleştirilen, 10 yeni su kuyusu devreye alınan ilçede Büyükşehir Belediyesi ve İZSU yatırımlarının toplamı 345 milyon lirayı aştı.