Başkan Soyer: Sokaklarda yaşam konforu yükselecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca'nın Çaldıran Mahallesi’ndeki yol yenileme ve asfalt serim çalışmalarını inceledi. Sadece ana arterlerde değil arka sokaklarda da yoğun çalışma yürütüldüğünü belirten Başkan Soyer, göreve geldiği tarihten bugüne kadar İzmir'in 20 ilçesindeki 80 mahallede 245 bin ton sıcak asfalt serildiğini söyledi

Kapanma sürecini fırsata çevirerek asfalt atağına kalkan İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca'nın Çaldıran Mahallesi'nde de, altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolları yenilemeye başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş Gültepe eşlik etti.

“Yaşam konforu yükselecek”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tam kapanma kararını, çalışmaları hızlandırmak için fırsata çevirdiklerini söyledi. Bu sürede kentte girilmesi zor olan sokaklarda çalışmaları yoğunlaştırdıklarını ifade eden Tunç Soyer, “Ekiplerimiz, yurttaşların çok uzun süredir yapılmasını beklediği sokaklarda çalışmalarını yürütüyor. Biz İzmir'in arka sokaklarında, 20 ilçe 80 mahallede bugüne kadar yaklaşık 245 bin ton sıcak asfalt serimi yaptık. Böylece 470 sokakta serim yapılarak, ara sokakların asfalt çalışmaları yenilendi. Sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu günlerde bu çalışmalarımız sürecek” diye konuştu. Özellikle eski mahallelerde çok yıpranmış sokakların bulunduğunu ifade eden Başkan Soyer, çalışmalarla birlikte mahallelerin yaşam konforunun da yükseleceğini, insanların huzurunun artacağını söyledi.

Yeni yılın ilk dört ayında 125 sokak yenilendi

Çaldıran Mahallesi’nde 433/2, 433/3, 433/5, 433/12 ve 433/22 sokaklarda, İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen kanal yapım çalışmalarının ardından asfalt serimi sürüyor. Büyükşehir Belediyesi, bu yollar için yaklaşık bin 500 ton asfalt kullanacak.

İZBETON Genel Müdürlüğü, 2021 yılının ilk dört aylık döneminde kazılar nedeniyle zarar gören 12 ilçe 29 mahallede toplam 45 bin ton asfalt serim çalışması yaptı. Bu çalışmalarla birlikte 125 sokağın asfalt kaplamaları yenilendi.