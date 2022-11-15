Başkan Soyer: Terör örgütlerinin hepsine lanet olsun

İZBB Meclisi kasım ayı toplantısı ilk oturumunda İstanbul’da 6 vatandaşın yaşamını yitirdiği, 81 vatandaşın yaralandığı terör saldırısı kınanarak tüm terör örgütlerine lanet edildi.

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB) Meclisi kasım ayı olağan toplantısı birinci birleşimi Başkan Tunç Soyer idaresinde İZBB Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Oturumun açılışında Başkan Soyer ve mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup başkan vekilleri pazar günü İstanbul’un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi’nde gerçekleşen 6 vatandaşın yaşamını yitirdiği, 81 vatandaşın yaralandığı terör saldırısı kınanarak lanetlendi.

Terör örgütlerinin hepsine lanet olsun

Oturumda İstanbul’daki bombalı saldırıyı lanetlediklerini ifade eden Başkan Soyer, “Terör saldırısı hepimizi derinden yaraladı. 6 vatandaşımız vefat etti, 81 vatandaşımız yaralandı. Her birinin ocağına ateş düşüyor. Acımız çok büyük. İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri yekvücut. Terör örgütlerinin hepsine lanet ediyoruz. Vatandaşlarımızın ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Yaralılarımızın da bir an önce taburcu olmalarını diliyoruz” dedi.

Terör çıkmaz bir yol

CHP Grup Başkanvekili Murat Aydın da “Hepimizi üzen, derinden sarsan bir terör saldırısıyla karşı karşıya kaldık. Dünyanın her yerinde kendi eylemlerini, düşüncelerini, silahla, terörle ifade etmeye çalışan her silahlı grup sonunda mağlup olacaktır. Terör çıkmaz bir yoldur. Terörle elde edilebilecek hiçbir hak, varılabilecek hiçbir yol yoktur. Masum sivillere yönelik bu alçakça saldırıyı şiddetle, nefretle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Terörizmi kınıyoruz

AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal da “İstanbul’da bizi acıya boğan bir terör saldırısıyla karşı karşıya kaldık. Bir kez daha gördük ki ülkemizin güvenliğine, birliğine kast eden hain terör örgütleri yurt dışındaki uzantılarının talimatları doğrultusunda bize ayar verme çabası içerisindenler. Devletimizin gücü, milletimizin ferasetine karşı hiç kimsenin ayar verebilme yeteneğinin kalmadığın görüyoruz. Bu vesileyle grubum adına hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulunuyorum. Tüm terör örgütlerini ve terörizmi kınıyoruz. Tüm güvenlik geçlerimizin milletimizin desteğiyle birlikte geçmişte olduğu gibi önüne geçeğini ve mücadele edeceğimiz dile getirmek istiyorum” diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kemal Sevinç ile MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin de terör saldırısını lanetleyerek bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.