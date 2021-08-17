Başkan Soyer: Teşekkür telefonlarına yetişemiyorum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Antalya ve Muğla’daki yangın söndürme çalışmalarına katılan belediye çalışanlarıyla buluştu. Tüm personelle ayrı ayrı iftihar ettiğini söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Siz yangın bölgesinden döndüğünüzden beri ben teşekkür telefonlarına yetişemiyorum. Gittiğiniz bölgelerdeki küçük ilçelerin belediye başkanları, muhtarları arayıp teşekkür ediyorlar bana. Bu gurur tarif edilemez” diye konuştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Antalya ve Muğla bölgelerinde yangın söndürme çalışmalarına katılan personelle bugün İzmir İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda bir araya geldi. Başkan Tunç Soyer yangına müdahale eden İtfaiye Dairesi Başkanlığı’dan 27, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’ndan 10, İZSU’dan 13, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan 2, İZBETON’dan 2 olmak üzere 54 personele teşekkür belgesi takdim etti.

Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini belirten Başkan Tunç Soyer, “Türkiye zor günler yaşıyor. Bu süre içinde İzmir herhalde bütün bu badireleri en ağır şekilde yaşayan kentlerden biri oldu. İzmir olarak çevremizdeki başka kentlerin de yardımına yetiştik. Bir arkadaşımın lafı var, 'Sakin sulardan iyi kaptan çıkmaz' diye. Bu fırtınalı sular belki de hepimizi daha fazla olgunlaştırdı, pişirdi, yetiştirdi” dedi.

“Teşekkür telefonlarına yetişemiyorum”

Başkan Tunç Soyer sözlerini şöyle sürdürdü: “Bütün olumsuz koşullara, sıkıntılara rağmen İzmir olarak biz alnımız ak, başımız dik ve gururluyuz. Bütün bu felaketlerin altından kalkmayı, herkese umut olmayı başardık. Bununla iftihar ediyoruz. Seller, yangınlar, depremler felaketler arasında bugüne kadar bildiğimiz ne varsa, gördüğümüz ne kadar örnek varsa hepsinden daha iyisini, fazlasını başardınız. Bu gururumuzun, onurumuzun boşuna olmadığını söylemek istiyorum. Gerçekten hepinizle ayrı ayrı iftihar ediyoruz. Siz yangın bölgesinden döndüğünüzden beri, ben teşekkür telefonlarına yetişemiyorum. Gittiğiniz bölgelerdeki küçük ilçelerin belediye başkanları, muhtarları arayıp teşekkür ediyorlar bana. Bu gurur tarif edilemez. Hiç karşılaşmadığımız, tanışmadığımız insanlar telefonlarımızı bulmuşlar ve teşekkür için adeta sıraya girmişler” diye konuştu.

“Kalıcı izler bıraktınız”

İzmirlilerin de büyük gurur yaşadığını söyleyen Soyer, “Bütün İzmir takip etti sizin oradaki çalışmalarınızı. Neler yaptığınızı, başardığınızı herkes izledi. Bundan sonra diliyorum ki, böyle büyük felaketler yaşamayız. Ama ne olursa olsun siz varsınız, başımıza gelecek ne kadar büyük felaket olursa olsun onu en hafif hasarla ortadan kaldırmak için siz yine elinizden geleni yapacaksınız. Sizlerin evlatları, torunları da ortaya koyduğunuz fedakâr çalışmalar nedeniyle sizlerle gurur duyacak. İnsan evladını diğer türlerden ayıran en büyük özelliklerden biri iz bırakma çabasıdır. Sizler çok güzel izler bıraktınız. Bu izler kalıcı izler” dedi.

Buluşmada İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran, İzmir İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse de yer aldı.