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Başkan Soyer Urla'da muhtarları dinledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Urla’da ilçenin muhtarıyla bir araya gelerek taleplerini dinledi. Muhtarların beklentilerinin öncelik taşıdığını belirten Başkan Soyer, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak muhtar öncelikli bir strateji izliyoruz” dedi

Başkan Soyer Urla'da muhtarları dinledi
09 Ocak 2022 Pazar 16:27

İzmir’in tüm ilçelerinde muhtarlarla bir araya gelerek sorunları tespit eden, proje ve yatırımları yerinde inceleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2022 yılının ilk ziyaretini Urla’ya yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Urla Yerel Hizmetler Binası’nda ilçedeki muhtarlarla buluşan Başkan Tunç Soyer talepleri dinleyip not aldı. Başkan Soyer’e İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, CHP Urla İlçe Başkanı Hakan Özbadur, İzmir Büyükşehir Belediyesi Urla Yerel Hizmetler Şube Müdürü Yener Kırmızı eşlik etti. Başkan Soyer, Urla’da esnafı da ziyaret etti.

Soyer: “Sizi dinleyeceğiz”


Başkan Soyer muhtarlarla buluştuğu toplantıda “Üç senede memleketin başına gelmemiş ne kadar felaket varsa hepsini yaşadık. Pandemi, deprem, tsunami, hepsini gördük. Üç yıla yakın zaman sürecinde bin 200’den fazla muhtarımızla yüz yüze bir araya geldik. Ben muhtarlarımızı belediye çalışanı gibi görüyorum. Yine onlardan gelen talepleri dinleyerek yola devam edeceğiz. Muhtarlarımızın söylediklerini, Büyükşehir Belediyesi bürokrasisinin programı haline getiriliyor” dedi.

“Önceliğimiz sizin talepleriniz”


Mahallelerin sorunlarını en iyi muhtarların bildiğini belirten Soyer, “Önceliğimiz sizden gelen taleplerdir. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin projelerini bu taleplerin üzerine  oturtuyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bundan sonra da muhtar öncelikli bir strateji izlemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Etiketler; #izmir #tunç soyer #urla #muhtar
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