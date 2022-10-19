Başkan Soyer Viyana'ya gidiyor

İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer 20-21 Ekim tarihleri arasında yapılacak Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yeşil Şehirler Konferansı’na katılmak üzere Viyana’ya gidiyor. Başkan Soyer Türkiye’de ilk kez İzmir’de hazırlanan Yeşil Şehir Eylem Planı ile ilgili yol haritasını, kentteki uygulamaları anlatacak ve Uluslararası Finans Kurumu IFC’nin üst düzey yetkilileriyle toplantılar yapacak

İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer 20-21 Ekim tarihleri arasında yapılacak Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yeşil Şehirler Konferansı’na katılmak üzere Viyana’ya gidiyor. Başkan Soyer, 20 Ekim’de EBRD Yeşil Şehirler Programı’na dâhil olan şehirlerin yöneticilerinin ilk kez fiziki olarak bir araya geleceği oturumda konuşacak. Soyer, Türkiye’de ilk kez İzmir’de hazırlanan Yeşil Şehir Eylem Planı ile ilgili yol haritasını ve kentteki uygulamaları anlatacak. Soyer, aynı zamanda Dünya Bankası’nın alt kuruluşu Uluslararası Finans Kurumu IFC’nin üst düzey yetkilileriyle toplantılar yapacak.

Yeni altyapı yatırım olanakları konuşulacak

Başkan Soyer, Viyana ziyareti kapsamında Uluslararası Finans Kurumu IFC’nin Avrupa Altyapı Yatırımları Kıdemli Müdürü Cheryl Edleson Hanway, Avrupa-Orta Asya Altyapı Yatırım Geliştirme Müdürü Patrick Avato ve EBRD Sürdürülebilir Altyapı Grubu Genel Müdürü Nandita Parshad ile de görüşecek. Bu üst düzey temaslar kapsamında, İzmir’de EBRD ve IFC finansmanı ile devam eden çalışmalar ve yeni altyapı yatırım olanakları ele alınacak.



EBRD Yeşil Şehirler Programı’na dahil olan şehirlerin yöneticileri, hükümet yetkilileri, EBRD yetkilileri ile şehir ve iklim uzmanlarını bir araya getirecek EBRD Yeşil Şehirler konferansında yenilikçi teknolojilerden sürdürülebilir altyapı yatırımlarına ve yeşil şehirlerin finansmanına kadar pek çok konu tartışılacak.



61 eylem oluşturuldu

İzmir, Türkiye’de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yeşil Şehirler Programı’na giren ilk şehir olmuştu. EBRD’den 300 bin avroluk hibe alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk kez İzmir’de hazırlanan Yeşil Şehir Eylem Planı ile aralarında su, biyolojik çeşitlilik, hava, toprak ve iklim değişikliği konularının da yer aldığı çevre sorunlarına yönelik eylemler tespit etti. Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’yla ise sera gazı azaltım ve iklim uyum eylemleri belirlendi. Büyükşehir Belediyesi birbirini tamamlayıcı nitelikteki iki planın strateji ve eylemlerini de uyumlu hale getirdi ve 61 eylem oluşturdu. Bu iki eylem planıyla iklim krizinin etkilerine uyum sağlayarak İzmir’in dirençli kılınmasını amaçlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi sera gazlarının 2020’ye kadar yüzde 20 azaltılması taahhüdünü, 2019’da meclis kararıyla “sera gazlarının 2030’a kadar yüzde 40 oranında azaltılması” olarak yenilemişti.