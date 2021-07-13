Başkan Soyer: Yolsuzluk, yoksulluk olmasın diye herkesle mücadele edeceğim

İzmir Büyükşehir Belediyesi olağan meclis toplantısı birleşimine Ak Partili Hüsnü Boztepe’nin lastik çizme ve mandalla Başkan Soyer’e yönelik eleştirileri damga vurdu. Eleştirilere yanıt veren Başkan Soyer, “Sorunları ciddiyetle ele alıp kafa yormamız ve birlikte çözüm üretmemiz lazım. Siyaseti sadece bu nedenle yapıyoruz. Yolsuzluk, yoksulluk bu topraklarda olmasın diye. Buna sebep olan ve görmezden gelen herkesle de mücadele edeceğim. Bu toprağın insanları daha iyisine layık." dedi.

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı birinci birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç Soyer idaresinde Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi(AASSM)’nde gerçekleştirildi. Oturumda Ak Partili Hüsnü Boztepe’nin lastik çizme ve mandalla Başkan Soyer’e yönelik eleştiriler mecliste tartışmalara neden oldu.

MHP’den Pagos tepkisi



Gündem maddesi ile ilgili söz alan MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin ilgili gündem maddesi ile ilgili, "Buradan Pagos isminin çıkarılmasını istiyoruz" dedi. Cevap veren Soyer, Pagos ismi bizim verdiğimiz bir isim değil, geçmişten gelen bir isim. Geçmişte de olan bir isim bu. Bizler Kadifekale ismini kullanıyoruz zaten" dedi.

MHP’li Şahin’in ardından söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal ise, "Komisyonda bu konuyla ilgili sunum yapılırken Kadifekale ile ilgili sunum yapıldı. Tarihsel ismi Pagos, bu ismin son dönemlerde kullanılıyor olması manidar diye düşünüyorum. Burası İzmir Büyükşehir Belediyesi, parantez içinde Smyrna Büyükşehir Belediyesi olarak diyebilir miyiz? Bu yüzden bu ismin değiştirilme çabasını ya da Kadifekale isminin yanında Pagos isminin konulmasını anlayamıyoruz" ifadelerini kullandı. CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç ise "Pagos tarihi bir isim. İzmir bir turizm kenti ve biz dünyayı kentimize davet ediyoruz. Dolayısıyla Kadifekale sadece bizim bildiğim bir isim ama turizme hizmet noktamız da var. Zaten burada Pagos ismi parantez içerisinde tarihi bir isim olarak belirtilmiş. Bu sebeple komisyonlardan geldiği şekliyle onaylansın istiyoruz" diye konuştu. Tekrar söz alan MHP'li Şahin, "Biz bunu kabul etmiyoruz" diye konuştu.

Konuyla ilgili söz alan AK Parti Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe ise, "Kurtuluş savaşında ülkemizde bir çok il ve ilçe kazanıldı. Biz bundan sonra 9 Eylül gününden vazgeçelim. Erzurum'un köylerinde Cumhuriyet tarihindeki birçok ismi değiştirildi. Burada özellikle ifade edilen şey şu, siz oraya Pagos Pazarı açtınız bununla ilgilide eleştirilerimiz oldu. Burada bir konu geçiyor ve parantez içinde Pagos yazması dikkatimizi çekti" dedi.

Yakışmıyor



Son olarak söz alan Başkan Soyer, "Kimse Kadifekale ismini değiştirmek istemiyor ne tarihi silebilirsiniz ne Agamemnon'un silebilirsiniz, bunu tartışmayı abes buluyorum ve bunu tartışmayı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yakıştıramıyoruz" diye konuştu. Tartışmalar sonrası oylamaya geçilen ilgili gündem maddesi AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin 'ret' oylarına karşın, Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyeleri'nin oyları ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Özuslu’dan Hızal’a eleştiri



Gündem dışı konuşmalarda söz alarak açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Mustafa Özuslu, Ak Partili Hızal’a yöenlik eleştirilerde bulundu. Özuslu, “Siyaset yapacağız tabii ki, AK Parti Grup Başkanvekili arkadaşımız değişik zamanlarda değişik meclis dışındaki ortamlarda basına İBB'nin icraatları ile ilgili eleştirilerde bulunmaktadır. Bu hakkıdır tabi ki. Bizde bunları yakinen takip ediyoruz. Bu doğru mu değil mi, haklı mı haksız mı diye dikkat gösteriyoruz. Sayın Hızal'ın açıklamalarını benzer bir şekilde tekrarladığını görüyoruz. Bunun için her eleştirisine verdiğim cevapları tekrarlamak istemiyorum. Yeni ve haksız bir eleştirisi var. Geçen haftalarda sayın Genel Başkanımızın da iştirakleri ile Ödemişte katı atık tesisimizin açılışını yaptık. Buraya Kiraz'ın çöpü gidiyor… Beydağ, Ödemiş ve Tire'nin gidiyor. Bunu yapmak mecburiyetindeyiz, doğrusu bu. 350 ton günlük çöp üretiyor 5 ilçemiz. Sayın Hızal diyor ki kurdelesi kesildi faaliyete geçmedi, yüzde 15'lik attığın bir yere depolanması lazım, çöp tesisinin faaliyete geçmesi için yeni bir alana ihtiyacı var denildi. O faaliyete geçmedi denilen tesis çalışıyor! Halka, vatandaşa siyasetçi doğru bilgi vermesi gerekiyor. Görmek istemeyen göz görmez. Kendisi arzu ederse Ödemiş'e kadar birlikte gider ve tesisi birlikte görürüz" dedi.

“Eleştirmeye davam edeceğim”



Özuslu'nun eleştirilerine yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal ise "Mustafa Bey bizim gerek meclis toplantılarında gereken meclis dışı toplantılarındaki eleştirilerimizden sıkılmış anlaşılan. Ben bu eleştirilerimin noktasında eleştirmeye devam edeceğim. Diyeceğim ki bu şehirde trafik var ve bunun ana nedeni Büyükşehir'i yönetenler. Buradan çıktığımızda ben Bayraklı'ya 1-1,5 saatte gideceğim herhalde. Yine diyeceğim ki bu şehirde koku problemi var. Bu kokunun temel nedeni İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptıkları ya da yapmadıkları. 2 ay önce benim gidip fotoğrafını çektiğim çaylardaki görüntüleri paylaştım, buyurun oraya gidelim. Yine yüzeceğinizi iddia etti körfezdeki kirlilik ile ilgili bir gezelim. Bundan 10 gün önce başkanı Güzelbahçe de bir dalış yaptı, bende ondan 10 gün önce Çiğli'ye gittim, dilerseniz orada dalış yapın ve kirliliği görün. Siz ne kadar sıkılırsanız sıkılın, ben kokuyu, trafiği, deprem ve kentsel dönüşümden bahsedeceğim. İZBETON'a devrettikleriniz, bunu göreceğim. Eğer asfalt ve yollardaki performansını burada da ortaya koyarsa durum gerçekten 'vay' halimize… Tire'de Bayındır'da şehrin bir çok noktasında asfalt üretilemiyor çünkü asfaltın hammaddesini alacak maddeyi İZBETON'un alacak gücü yok" dedi.

“Paçalarından yolsuzluk akıyor ifadesini kabul etmiyorum”



Trafik sorunu üzerinden de Büyükşehir'e eleştirilerine devam eden Hızal, "İBB başkanı olarak Sayın Soyer göreve geldiği günün hemen ertesinde trafik ile ilgili düzenlemeler yaptı. Altınyol'daki şeridi 3'den 4'e çıkardı. 1 yıl sonrada sel felaketinden sonra da burada sıkıntı var, oradan borular geçirelim, suyu denize aktaralım dedi. Bu öngörememe yönetim biçimini eleştirmeyecek miyiz? Biz emin olun eleştirilerimiz bu mecliste de çok rahat yapıyoruz. Bu konuda eleştirilmesi gereken asıl başkan. Burada eleştirilerini yapamayıp başka bir organizasyonda çıkıp bizi ve hükümetimizi eleştiriyor. Diyor ki paçalarından yolsuzluk akıyor ifadesi… Bu ifadeyi kabul etmiyorum ve iade ediyorum. Bu şehrin bir çöp problemi var mı var. Bu problemi hep birlikte çözmek istiyoruz ama bu konuda da sınıfta kaldınız. Sizden önceki dönemde yapılan faaliyetlerin kurdelelerini açtınız ancak 2,5 yıl içinde yapılan işlerin hepsi yarım yamalak. Harmandalı da yapılan çöp tesisi… Sizleri davet ediyorum gelin çevresini gezelim. Asfaltların altında köpükler çıkıyor. Ödemiş ile ilgili söylediklerimizin arkasındayız. Ödemiş de bir tesis yapıldı ve bitti. Ben dedim ki ödemiş tesis çalışmıyor dedim. Buranın bozuk olduğunu ima etmedim zaten. Vatandaşa yanlış bilgiyi neden veriyorsunuz. Böyle tesisler yapılırken, önce o vatandaşı ikna etmeniz gerekiyor. Menderes'te bir çöp tesisi yapacaksınız, her şey tamam dediniz, ÇED süreci başladı ancak bu bitmeden imar planları geçirildi. Sonra biz tekrar itiraz ettik burası baraj havzası diye, sonra siz yeni yol hatları tasarladınız. İBB o tesisi yapar ancak yeni yol yapamaz. Ödemiş’te bir tesisi yapıldı, bizim iddiamız buradaki çöpün sıfır atık olacağını söylemedik, bakiye atık olacak elbet. Bunu şu an Tire'ye koyuyorsun. Biz İmar komisyonu olarak yaklaşık 3 aydır neyi tartışıyoruz? Orası mera alanı. O zaman karar almayalım. Tarım Bakanlığı'ndan görüş alındı mı? Demek ki burada siz bir binayı yaparken çatıdan yapmaya başlıyorsunuz, temelde yapmıyorsunuz, bu nedenle sistem çöküyor. Siz burada bir takım faaliyetler yapıyorsunuz, oradan çıkan bakiye atığı kaçak olarak bir yere döküyorsunuz. Siz burayı yap işlet devret yöntemi ile yaptınız, doğru bir yöntemle yaptınız. Siz tesisi Ödemiş’te, Harmandalı'nda, Menderes'te doğru planlamadınız" diye konuştu.

Boztepe’den mandallı, çizmeli eleştiri



Gündem dışı konuşmalarda söz alarak kürsüye çıkan AK Partili Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, "Arkadaşlar canlı yayına çıkınca herkes bir şeyler konuşma ihtiyacı duyuyor diyorsun. Mandallarımızı renklidir, birazdan bunu çizme ile birlikte başkanımıza hediye edeceğim. Sayın başkanımızı 2 gün önce lavanta festivali yaptınız. Rica ediyorum sizlerde başkanın attığı tweetin altını okuyun. Olabilir ya bizim gençlik kolları yapmış olabilir diye bakayım dedim. Dönüp baktım da bizi öven birileri de değil. Lağım kokuyor diyorlar. Gerçekten İzmir çok kötü kokuyor. Sizden rica ediyorum, bir vatandaş olarak benim evimin önü leş gibi kokuyor, ne hakkınız var. Burası İzmir'in en güzel yeriydi. Bakıyoruz başkan Salda gölünde. Tamam gez ancak İzmir'e bak biraz. Giyeceksin bu çizmeyi. Eğer bir belediye başkanı çizme giyip yağmur yağdığında sokağa çıkmıyorsa, güneş tam sıcakken çıkamıyorsa belediye başkanlığı yapamıyordur. Burada Mustafa Özuslu çok bağırmıştır, ben sesimi kısacağıma ancak biri bağırsın bende buradan bağıracağım. Bu mandalları bundan bundan sonra burnumuza takarak gezeceğiz. Başka da çaremiz yok. Çünkü dağıttığınız maskelerde kesmiyor artık" diye konuştu.

Bizim tek kırmızı çizgimiz var



Mecliste son olarak tüm eleştirilere yanıt veren Başkan Soyer, "Değerli arkadaşlar teşekkür ediyorum gerçekten insanın sabrını aşan üslup var ve biz bunu aşamıyoruz. Çok üzücü. Bu yönetimi demokratik bulamayan arkadaşlar var. Demokrasi daha ne olabilir? Bu, bu kadar zor bir şey mi? Biri konuşurken dinlemek… Her söyleyene laf yetiştirmeye çalışmak İBB meclis üyelerine yakışmıyor. Belki bizi izlemiyorlar ancak bunlar kayda geçiyor. Utanacağız… Paçalarından yolsuzluk akıyor demişim. Dedim doğru. Buradan niye alınganlık gösteriyorlar anlamadım. Ben ne Özgür Bey’i kastettim ne de iktidarı… Ben sistem ile ilgili dedim. Bir TC vatandaşı videolar yayınlıyor sürekli. Yolsuzluk işsizlik almış başını gitmiş diyoruz yalan mı? Bunları görmeyecek miyiz? Bunlara laf söylediğim zaman niye arkadaşlarımız üzerine alınıyor. Körfez kirleniyor diyoruz. Eğer müsilaj denilen illet İzmir Körfezinde gözükmüyorsa Büyük Körfez projesinin bunda payı var. Benim şehir dışına gitmeme sinirlenen arkadaşlarımız var. Ben yarın Kütahya'ya gidiyorum ve Gediz'in doğduğu noktadan su içeceğim. Ben Çevre ve Şehircilik Bakanı mıyım? Hayır ancak buna seyirci kalmak içime sinmiyor. Ben çalışmaya devam edeceğim, belki gözden kaçırdıkları bir çözüm önerisi götüreceğim. Gediz zehir akıyor, ergene zehir akıyor. Bu gelen felaketler 3-5 yılın sorunu değil onlarca yıldır uygulanan hataların sonucu. Göller kurumuş, yağmur yağdığında sevinmeyin kuraklık bitmeyecek. Yanlış tarım politikaları sonucu iklim değişikliği ile birleşerek bugün çok büyük tehdit altındayız. Yarın İzmir'imize gelecek. Kiraz'da 300 metre de su çekemiyor arkadaşlar. Bu meseleyle uğraşmak için tarım bakanı olmayı mı bekleyeceğiz. Kuraklık kapımızda ve ben de seçilmiş bir belediye başkanı olarak buna çare üretmek mecburiyetindeyim. Zor bir dönmeden geçiyoruz. Türkiye de pandemiden nasibini aldı ve şimdi bu yaraları sarma zamanı. Cazgırlık olmamalı. Bizim sorunlarımız bu seviyede siyaset yaparak çözülebilecek sorunlar olmaktan çıktı artık. Sorunları ciddiyetle ele alıp kafa yormamız ve birlikte çözüm üretmemiz lazım. Bu memleketin ve şehrin sorumluluğu bizim üzerimizde. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir'in seçilmiş en büyük organıdır. Bu sorumluluğu omuzlarımızda hissetmek mecburiyetindeyiz. Siyaseti sadece bu nedenle yapıyoruz. Yolsuzluk, yoksulluk bu topraklarda olmasın diye. Buna sebep olan ve görmezden gelen herkesle de mücadele edeceğim. Bu toprağın insanları daha iyisine layık. Bizim bir tek kırmızı çizgimiz var, hırsızlar ve haramiler" dedi.