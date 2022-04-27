Başkan Soyer’den Gezi davası çıkışı!

İsim vermeden Gezi Parkı Davası'nda Osman Kavala’ya müebbet hapis cezası verilmesini eleştiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Demokrasi varsa beraat ettiğiniz gün müebbet hapis cezasıyla karşılaşmazsınız” dedi.

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Büyükşehir Belediyesi, orman yangınlarına karşı Akıllı İhbar Sistemi(AİS) geliştirdi. AİS tanıtım toplantısı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katılımıyla Tarihi Havagazı Fabrikasında tanıtıldı. Mahalle muhtarlarının da katıldığı toplantıda AİS’in tanıtımının yanı sıra 56 kırsal mahalleye yangın tankeri hibe edildi. Orman yangınlarına erken müdahalede bulunabilmek için geliştirilen sistemin tanıtıldığı toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Gezi Parkı davasıyla ilgili yaptığı açıklamalar damga vurdu. Gezi Parkı Davası'nda verilen mahkûmiyet kararlarına ilişkin Başkan Soyer, isim vermeden Osman Kavala’ya müebbet hapis cezası verilmesine değinerek “Demokrasi varsa bir gün casusluktan yargıladınız bir davada 4,5 yıl tutuklu yattıktan sonra beraat ettiğiniz gün müebbet hapis cezasıyla karşılaşmazsınız” dedi.

“Büyük laflara gerek yok”



Konuşmasında orman yangınlarının kente verdiği zara yer veren Başkan Soyer,"Avrupa Birliği tarihin en büyük demokrasi ve barış projesidir. Bugünkü sıcak siyasetle birlikte eleştirdiğimiz yanları elbette var. Demokrasi birlikte yaşamanın kültürüdür, düzenlemesidir. Daha büyük laflara gerek yok. Demokrasi insanlığın bu kainatın yarattığı en büyüğü inovasyonudur. Tsunami, hortum felaketleri yaşadık. Uzunca bir süredir, en öncelikli hedef olarak dirençli kenti hedefimize koyduk. 2120 yılında İzmir kültür zirvesine ev sahipliği yaptı. İçinde bulunduğumuz iklim kriziyle başa çıkmak için kültürü bir araç olduğunu ifade ettik" dedi.

“Başka çaremiz yok”

İzmir Büyükşehir Belediyesinin yapay zeka kullanarak kentteki ormanlık alanların yüzde 46'sında bir dakika içinde ortaya çıkana dumana müdahale edilip başa çıkacak duruma geldiğini vurgulayan Başkan Soyer, “Geçmişten çıkardığımız dersler dışında anında müdahaleyi sağlayacak şekilde 56 tankerin dağıtımını muhtarlarımıza veriyoruz. 2.5 tonluk yeni tankerlerle muhtarlarımızla beraber anında müdahale edecek düzenlemeleri yaptık. . Belediye olarak doğaya sahip çıkmak belediye olarak bizim asli görevimiz. Yaptığımız her şeyle bu şehri dirençli Geçmişimizle uyumlu, birbirimizle uyum dediğimizde ise bugün el ele veriyoruz. Bunları sizlerle hayata geçiriyoruz. Başka çaremiz yok. Dirençli bir kent olmak ve bu felaketler başa çıkmak için uyumu hayata geçiriyoruz doğamızla uyum ve sahip çıkmak mecburiyetindeyiz hale getirmeye çalışıyoruz. Bu çalışma demokrasinin dijitalleşmesi demektir. Bugünün dünyası ile uyumlu hale getirerek kenti dirençli hale getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

AİS orman yangınlarını bir dakikada tespit edecek

Yangın felaketi ile başa çıkmak, erken müdahale bulunabilmek için geliştirilen, AİS, şehirdeki en ufak bir dumanı dahi anında tespit edebilecek. 12 telsiz kulesine bağlı olarak çalışan 45 kameralara yardımıyla tespit edilen görüntüler, 112 acil ihbar karşılama AKOM kriz merkezi, merkezi bir ve merkezi iki itfaiye ihbar karşılama noktalarına gönderilecek. Yangın yaklaşık bir dakika içerisinde tespit edilecek. Kentteki ormanlık alanların yüzde 46'sını takip edecek. Şüpheli bir durumda konum belirlenip, bölgeye en yakın itfaiye istasyonuna iletilecek.