Başkan Soyer’den Körfez eleştirilerine yanıt

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’nin İzmir Körfez’indeki kirlilik ve koku sorunlarıyla ilgili eleştirilerine cevap veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Biz bunu biliyoruz ve bunu görev sürecimiz içinde yapacağımız söyledik. Bu söylemimizden geri adım atmış değiliz” dedi

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Raylı Sistem Hattı’nı Narlıdere’ye bağlayan Narlıdere Metrosu inşaatında ikinci ve son tünel de Üçkuyular’dan Narlıdere’ye ulaştı. Tünel açma makinesinin son çıkış noktasında düzenlenen törenin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Soyer, AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nın İzmir Körfez’indeki “kirlilik” ve “koku” sorunlarıyla ilgili yaptığı basın açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Biz bunu biliyoruz



AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’nin eleştirilerine yanıt veren Başkan Soyer, "Bizim başından beri söylediğimiz bir şey var. İzmir körfezi yüzülebilir durumda değil. Bunun için tekrar körfezde tur yapmanın manası yok. Biz bunu biliyoruz ve bunu değiştirmek için çaba gösteriyoruz. Biz bunu biliyoruz ve bunu görev sürecimiz içinde yapacağımız söyledik. Bu söylemimizden geri adım atmış değiliz. Bunu gerçekleştireceğiz ve körfezi yüzülebilir hale getireceğiz" diye konuştu.

Cevap bile vermiyorum!



Sürekli'nin Tunç Soyer'in Gediz gezisi içi “4 günlük kamp” ve “şov yapıyor” söylemlerini de değerlendiren Başkan Soyer, "Bunlara cevap bile vermiyorum. Bunlar şovsa siyaset bitmiş demektir. Bunu bana söyleyeceklerine Gediz'in kirleten unsurları için ne yaptıklarını söylensinler bunun için mücadele etsinler. Bu memlekette kuraklık varken, yer altı su kaynakları bu kadar aşağıya gitmişken, yanlış tarım politikaları, yanlış sulama politikaları bir de üstelik zehirlenen su kaynaklarımız… Bunun izahı yok. Ben şov yapıyorsam çıkıp düzgününü yapsınlar. Durdursunlar zehirlenmeyi, durdursunlar vahşi sulama ile yanlış tarım politikalarını" dedi.