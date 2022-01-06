Başkan Soyer’den mobilya esnafına “yanınızdayız” mesajı

33’üncü Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı’nın (MODEKO) tanıtım toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Türkiye’de mobilya sektörünün toplam üretimini 25 milyar dolar seviyesine çıkartmalıyız. Bunun için sonuna kadar yanınızda olacağız. Fuarcılık başta olmak üzere İzmir’in tüm olanaklarını seferber etmeye hazırız” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir’de 2-6 Mart tarihleri arasında İZFAŞ’ın ev sahipliğinde, Nobel EXPO ve Efor Fuarcılık tarafından düzenlenecek 33’üncü Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı’nın (MODEKO) tanıtım toplantısı Gaziemir’de bir otelde gerçekleşti. Lansmana İzmir Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Tunç Soyer, Nobel Expo Uluslararası Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Ali Fuat Gürle, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve mobilya sektörü temsilcileri katıldı.

Mobilya üretimi arttırılmalı

Toplantıda mobilya sektörünün uluslararası pazarda önemli bir yerinin olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Pandeminin olumsuz ektisine rağmen dış ticaret fazlası veren tek sektörü mobilya sektörü. Türkiye mobilya ihracatçıları içinde 8’inci sırada. Modeko, bu konumumuzu daha da güçlendirecek. Modeko ile mobilya sektörümüzün dünyada ilk 5 içinde yer almasına daha da yaklaşacağız. Türkiye’de mobilya sektörünün toplam üretimini 25 milyar dolar seviyesine çıkartmalıyız. Bunun için sonuna kadar yanınızda olacağız. Fuarcılık başta olmak üzere İzmir’in tüm olanaklarını seferber etmeye hazırız” dedi.

İzmir’e faydası var

Başkan Soyer, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Karabağlar mobilyacılar sitesinin sorunlarını biliyorum. Yeni bir yer arayışını sürdürüyoruz. Birkaç seçenek olgunlaştı, bir karar verme noktasına gelmemize az kaldı. Kent merkezinde bu sektörlerin imalathanelerinin kalması sektöre de kente de zarar. En sağlıklı en modern koşullarda ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. İş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz. İzmir çok daha büyük çok daha uluslararası düzeyde fuarlara ev sahipliği yapacak bir şehir. Dolayısıyla iddialıyız ve heyecanlıyız. Bu heyecanın ve iddianın gereklilerini yapmakta kararlıyız. Yapacağız. İzmir bu yıldan itibaren 20’nin üzerinde fuar düzenleyecek. Bunun sadece sektörlere değil İzmir’e de faydası var.”

Türkiye'nin en büyük ikinci mobilya fuarı olabilir

İstanbul’da gerçekleşen mobilya fuarına İzmir’de yoğun katılım olduğunu dikkat çeken Nobel Expo Uluslararası Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, "Sektör olarak bu bizim İzmir'deki ticaret erbapları ile ilk kez bir araya gelişimiz değil. Daha önce de İzmir büyükşehir Belediyesi'nin aracılığı ile Fuar İzmir'in en konforlu fuar olması ayrıcalığını yaşıyoruz. İzmir'de muradına ermeyen ciddi bir kitle var. İstanbul'da yaklaşık 260 bin metrekare alana kurulacak olan mobilya fuarının büyük bir bölümünü İzmirli mobilyacılar oluşturuyor. Türkiye Mobilyacılık fuar 2004 yılında kuruldu ve dünyanın sayılı fuarları arasına girdi. Yurtdışından getirdiğimizi datayı İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Fuar İzmir ile birleştirince belki de bu sene Türkiye'nin en büyük ikinci mobilya fuarı olarak kapatabiliriz. Biz İstanbullu bir şirket olarak İzmir'e çok çalıştık. Emin olun yurt dışındaki müşteriler ve mobilyacılar içinde bu böyle olacak” açıklamalarında bulundu.

Mobilya sektörünün sorunları çok fazla

EİB Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri ihracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Ali Fuat Gürle, “Mobilya sektörünün sorunları çok fazla… Amacımız 4 buçuk milyar dolar civarında ihracat sağlamak. Sayın Başkanım, bizim isteğimiz Karabağlar’ı sizinle gezmek, amacımız Karabağlar’daki mobilya sanayisini daha ileri seviyeye taşımak. Bu çalışmayla alakalı biz ihracatçı birlikleri olarak elimizden geleni yapacağız. Şu an Ege Bölgesi toplam mobilya ihracatından yüzde 5 pay alıyor. Çok komik bir rakam” diye konuştu.