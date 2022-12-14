Başkan Soyer’den mobilyacılara çağrı: Örgütlenin!

İzmirli mobilyacılar, sorunlarının çözümü ve sektörün gelişimi için Mobilya Çalıştayı’nda buluştu. Çalıştayın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sektörün sorunlarının çözümü için örgütlenme, lojistik ve mesleki eğitime işaret etti. Sektör için kooperatifleşme çağrısı yapan Başkan Soyer, “Örgütlenmeyle Karabağlar’ın alın teri sel olup akacak” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar Belediyesi, Ege İhracatçılar Birliği ve İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası (İZMOD) işbirliğiyle, meslekteki sorunların çözümü ve mesleğin gelişimi için organize edilen Mobilya Çalıştayı başladı.

Karabağlar’daki Mobilya Akademi’nde düzenlenen çalıştayın açılışına, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Bedri Serter, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Gürle, İZMOD Başkanı Hasan Özkoporan, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve sektör temsilcileri katıldı.

“Karabağlar’ı Akdeniz’in en çağdaş mobilya tasarım üssü yapmak istiyoruz”

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Başkan Tunç Soyer, “Karabağlar ilçemizle özdeşleşmiş mobilya sektörü de hiç şüphesiz İzmir iktisadının en önemli parçalarından biri. İçinde hem tasarımı, hem sanatı, hem de teknolojiyi barındıran mobilyacılık şehrimize çok yakışan ve katma değeri son derece yüksek bir sektör. Mobilya sektörümüzün dünya standartlarını belirleyen ürünler üretebilmesi için bugünkü buluşmamız çok büyük anlam taşıyor. Bu çalıştay, bir etkinlik olmanın ötesinde bölgesel kalkınma hamlemizin önemli bir adımını teşkil ediyor. Bir şehrin kaderini oradaki iktisadi kümelenmeler belirler. İzmir ve Karabağlar için mobilyacılık işte böyle bir şey. Batı Anadolu’nun orman ürünleri, şehrimizin bir ticaret üssü olması, İzmir insanının girişimci ve tasarımcı ruhuyla birleştiğinde, İzmir’de çok güçlü bir mobilya sektörü doğmuş. Bizim üzerimize düşen, bu sektörün tarihten gelen gücüne güç katmak ve Karabağlar’ı Akdeniz’in en çağdaş mobilya tasarım ve üretim üssü haline getirmek. Bunu hep birlikte başaracağımıza tüm kalbimle inanıyorum” diye konuştu.

“Bu emeğin yitip gitmesine asla izin veremeyiz”

Rakamlarla Türkiye’nin mobilya ihracatında çok daha büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen Başkan Soyer, sektörün gelişimi için örgütlenmeye, lojistik desteğe ve mesleki eğitime işaret etti. Başkan Soyer, “Sektörümüzün önünü açmak ve tasarımdan ihracata üretimin her aşamasında dünyayla rekabetini mümkün kılmak için örgütlenmek zorundayız. Bu yüzden küçük ve orta ölçekli mobilya üreticilerinin beraber hareket etmesi büyük önem taşıyor. Dilerim ki çalıştayımız, bu konuda da önümüzü açar ve bize rehberlik eder. Biz İzmir’de tarım sektöründe, örgütlenmeden ihracata uzanan yolu son 11 ayda gün gün yaşadık. Bundan bir yıl öncesine kadar İzmir’in dağlarında tek başına çobanlık yapan ve artık bundan vazgeçmek üzere olan süt üreticilerimiz bugün bir peynir ihracatçısı konumuna geldi. Tüm bunları, ekonomik demokrasiye duyduğumuz inanç ve kooperatiflerimiz aracılığıyla başardık. Ben, benzer bir yaklaşımın mobilya sektöründe de mümkün olabileceğini düşünüyorum ve bu çalıştayın örgütlenmeyle ilgili çıktılarını öğrenmeyi merakla bekliyorum. Örgütlenmek, Karabağlar’ın mobilya atölyelerinde dökülen alın terinin sel olup önündeki tüm engelleri yıkması demek. Bu emeğin yitip gitmesine asla izin veremeyiz ve işte bu nedenle örgütlenme konusunda çok daha büyük adımlar atmak mecburiyetindeyiz” şeklinde konuştu.

Başkan Soyer, konuşmasının son bölümünde Karabağlar Mobilya Akademi bünyesinde kurulan İzmir Mobilya Sektörü Yürütme Kurulu’nda İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yer aldıklarını ifade etti. Başkan Soyer ayrıca mobilyacıların sanayi sitesi talebini yerine getirmek için çalışmaların hızla devam ettiğini de söyledi.

“Her zaman mobilyanın kalbinin Karabağlar olmasını istiyoruz”

Karabağlar’da mobilya sektörünün gelişimi için ortak akılla çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Karabağlar denince akla gelen şey mobilyadır. İzmir’de ve Ege’de mobilyanın kalbi Karabağlar’dır. Konum itibariyle maalesef sektör istediğimiz noktada değil. Karabağlar’da çok değerli mobilya üretimleri, tasarımlar var. Yaptığımız araştırmalarla İngiltere Kraliyet Ailesi’ne, Fransa’ya buradaki mobilyaların gittiğini biliyoruz. Burada böylesi bir dinamik varken sektörün gerileyişi bizi üzmektedir. Uzun süredir bizler de sektörün değişmesi için neler yapılabilir arayışı içindeydik. En önemli sorun bir mobilya sanayi sitesinin kurulmasıdır. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gerekli desteği mutlaka vereceğine inanıyorum. Lojistik sorunu var. Sorunlar çözüldükten sonra Karabağlar’daki mobilya sektörü çok kolay ileri gidebilir. Gücü var, dinamizmi var, altyapısı var. İlk defa İzmir’de böyle kapsamlı bir çalışma düzenleniyor. Biz her zaman mobilyanın kalbinin Karabağlar olmasını istiyoruz” diye konuştu.

“Rafa kaldırılmasın sürekliliği getirilsin”

Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Gürle, “Birliğimiz bu tür çalıştaylara, nerede imalat varsa ticaret varsa sektörün arkasında durmuştur, durmaya da devam edecektir. Çalıştayımızın verimli olmasını diliyorum. Yeter ki yaptığımız çalışmalar rafa kaldırılmasın, sürekliliği olsun” dedi.

İZMOD Başkanı Hasan Özkoporan ise, “Bu çalıştay fikri ortaya çıktığında, gerçekten İzmir’in hak ettiği yere taşıyacağımıza inandık. Sorunlarımız çok ama çözüm noktasında tıkandığımız durumlar oluyor. Bu çalıştayla bu sorunların çözüme kavuşturulup İzmir’in hak ettiğin noktaya çıkarılacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Başkan Soyer, Başkan Selvitopu, Ali Fuat Gürle ve Hasan Özkoparan çalıştay öncesi “İyi Niyet Beyanı”nı imzaladı. İyi Niyet Beyanı’nda “Bu çalıştayın aşağıda imzası bulunan tarafları, "Karabağlar Mobilya Akademi" bünyesinde kurulacak olan "İzmir Mobilya Sektörü Yürütme Kurulu"na birer temsilci vererek, çalıştay sonuç raporunda yer alacak olan gelişme alanlarında üstlerine düşen çalışmaları, bu kurul kanalıyla takip edecek, hedeflenen gelişmelerin sağlanması için destek sunacaklardır” ifadesine yer verildi.

Çalıştayda, mobilya esnafı ve sanayicisi, Karabağlar Belediyesi, EİB, İZMOD ve akademisyenlerle yürütülen toplantılar sonucunda 10 masa oluşturuldu. Mobilya sektörünün belli başlıklarda sorunlarına ve çözüm önerilerine yanıt arayacak masalarda, “Üretim”, “Tasarım”, “Lojistik, Fiziki Şartlar”, “İstihdam ve Nitelikli Personel”, “Dijital Dönüşüm”, “İhracat, Markalaşma/Pazarlama”, “Fuarcılık, Mevzuat ve Finans” başlıkları masaya yatırıldı. 4 ana moderatör tarafından koordine edilen masalarda ortalama 10’ar katılımcı buluştu.