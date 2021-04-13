Başkan Soyer’den Ramazan dayanışması çağrısı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayı için iftar yemeği paketleri ve gıda kolilerini yarından itibaren dağıtmaya başlıyor. Başkan Tunç Soyer, “Pandemi nedeniyle ne yazık ki sevdiklerimizle iftar sofrasında buluşamayacağız. Ancak zor günler geçiren yurttaşlarımıza hep birlikte omuz verebiliriz. Bizİzmir dijital platformları ve Halkın Bakkalı web sitemiz üzerinden alacağınız ‘Gıda Paketleri’ ve ‘İftar Yemekleri’ ile dayanışmayı birlikte büyütelim” dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in geçen yıl başlattığı Biz Varız dayanışması bu Ramazan’da da İzmirlilerin desteğiyle büyüyor. Ramazan süresince 400 bin kişilik iftar yemeği dağıtmayı hedefleyen Büyükşehir, Bizİzmir dijital platformları ve Halkın Bakkalı web sitesi üzerinden satın alınan iftar yemeği paketleri ve gıda kolilerini de yarından itibaren ihtiyaç sahibi yurttaşlara ulaştırmaya başlayacak. Başkan Tunç Soyer, “Ramazan ayının bereketini birlikte paylaşalım” diyerek bir kez daha İzmirlilere seslendi: “Pandemi nedeniyle ne yazık ki sevdiklerimizle iftar sofrasında buluşamayacağız. Ancak zor günler geçiren yurttaşlarımıza hep birlikte omuz verebilir, onların sofralarına bereket getirebiliriz. Dayanışma, bu toprakların kadim kültüründe var. Bu yüzden geçen yıl ‘Biz Varız’ dedik ve Ramazan ayının bereketini birlikte paylaştık. Bu yıl da Bizİzmir dijital platformları ve Halkın Bakkalı web sitemiz üzerinden bu dayanışmayı yeniden harekete geçirdik. Alacağınız ‘gıda kolisi’ ve ‘iftar yemekleri’ yarından itibaren ekiplerimiz tarafından ihtiyaç sahibi yurttaşlara ulaştırılmaya başlanacak” şeklinde konuştu.

Evlere teslim

Büyükşehir, Ramazan ayı boyunca Konak, Karabağlar, Buca, Gaziemir, Bornova, Bayraklı, Çiğli, Karşıyaka, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe olarak belirlenen 11 ilçe ve 336 mahallede 75 araç ve 150 personeliyle 400 bin kişilik iftar yemeğini ihtiyaç sahiplerine teslim etmeyi hedefliyor.

Farklı paketler ve fiyat seçenekleri sunuluyor

İftar yemeği paketi ve gıda kolisi satın almak isteyenler Bizİzmir web sitesinin ya da Bizİzmir mobil uygulamasının ana sayfasındaki “Dayanışma Noktası” sekmesine tıklayarak Halkın Bakkalı’nın ilgili sayfasına gidebiliyor.

Yurttaşlar burada farklı fiyat seçenekleriyle sunulan üç farklı iftar yemeği paketi ile gıda kolisinin detaylarını görebiliyor. 25 liralık “İftar Yemeği”, 150 liralık “6 Adet Sizden Bir Adet Bizden” paketi, 600 liralık “Aylık İftar Yemeği” paketi ile 100 liralık “Gıda Kolisi” seçeneklerinin altında ödeme yöntemleri de sunuluyor. Paketlerin altında ödeme seçenekleri de bulunuyor. Ödeme yöntemini belirleyen yurttaşlar, işlemleri tamamladıktan sonra iftar yemeği paketlerinden ve gıda kolisinden istediği sayıda satın alabiliyor.

İftar yemeği paketi ve gıda kolisinde neler var?

İftar paketlerinde ezogelin çorbası, sebzeli köfte, pirinç pilavı, kalburabastı, iki adet roll ekmek ve 200 ml ayran yer alıyor. Gıda kolisinde ise 1 litre ayçiçek yağı, bir kg pirinç, iki adet yarım kg makarna, birer kg çay, şeker, un, nohut ve bulgur, yarım kg siyah zeytin, iki adet 65 gram hazır çorba, 750 gram tuz bulunuyor.