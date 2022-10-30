Başkan Soyer’den sokak emekçilerine kooperatif çağrısı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, güvencesiz çalışan sokak emekçileriyle bir araya geldi. İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi tarafından düzenlenen buluşmada kooperatif kurma önerisini dile getiren Soyer, “Yerelde yaptıklarımız ve yapacaklarımızla Türkiye’deki bu bakış açısını değiştirecek ve bu güvencesiz insanlar için çareler üreteceğiz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kültürpark Gençlik Tiyatrosu Salonu’nda düzenlenen Sokak Emekçileri ve Güvencesiz Çalıştayı’na katıldı. “Sokaklar Seninle Gurur Duyuyor”, “Sokakların Umudu İzmir’in Gururu” yazılı pankartların yer aldığı salonda Başkan Soyer’e ilgi yoğundu. Programa Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, Klaros Felsefe Akademisi Başkanı Prof. Dr. Kamuran Elbeyoğlu, ekonomist Dr. Osman Sirkeci, İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi Başkanı Evren Laçin, TÜRK-İŞ, DİSK, KESK, TMMOB temsilcileri ve çok sayıda sokak emekçisi katıldı.



“Vicdanımız var”



Başkan Soyer çalıştayın açılış konuşmasında, “Bizim coğrafyamız Anadolu sokak kültürüyle beraber vardır. Ne yazık ki on yıllardır bu devleti yönetenler bunu yok saymışlardır. Artık bu meselenin değişmesi gerek. Sokak satıcılarımız kayıt dışı iş yapmak değil, kayıt altına alınmak istiyorlar. Korkmadan, kaçıp kovalanmadan, alın terleriyle emeklerinin karşılığını almak istiyorlar. Ama devlet sadece sopa gösteriyor. Devlet, hükümet çare üretmiyor. Artık bunun değişme vakti geldi. Biz yerelde yapacaklarımızla ve yaptıklarımızla Türkiye’deki bu bakış açısını değiştirecek ve bu güvencesiz insanların güvenceye kavuşmasını sağlayacak çareler üreteceğiz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bunu yapacağız. Çünkü her şeyi bir kenara bırakın vicdanımız var. Biz çareyi üreteceğiz kardeşim, bu kadar basit” dedi.

“Kooperatif meselesini büyüttük”



Seyyar satıcılara kooperatif kurmaları yönünde öneride bulunan Başkan Soyer, “Neden kooperatif önemli? Rahmetli Bülent Ecevit’in önemli bir tespiti var: Halkı üretim öznesi haline getirerek ekonomik girişimci yapmak. Biz bunu tarımda yapıyoruz. Mevzuatımız elverişli. Kooperatif meselesini büyüttük. Ulaşıma götürdük. Minibüsçülere gelin kardeşim ESHOT’un hattını devralın dedik. Bizim fiyat tarifemizden taşımacılık yapın dedik. Ne oluyor? O çok kazanıyor. Biz kazanıyoruz, o otobüsü artık oraya göndermiyoruz. Tasarruf ediyoruz. Vatandaş kazanıyor, çok daha fazla ve sık toplu taşıma aracıyla buluşuyor. Herkes kazanıyor. Çareyi ve çözümü kooperatifte bulduk. Aynı şeyi kentsel dönüşümde yapıyoruz. Bugün 30 Ekim depreminin ikinci yıl dönümü. Evlerini kaybedenlere kooperatif kurduruyoruz. Onları kendi evlerinin müteahhidi haline getiriyoruz. Eğer kooperatif kurarsanız sadece dernek statüsünde kalmazsanız, geleceğinizle ilgili önemli bir adım atmış olursunuz. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Bu, geleceğinizle ilgili önemli bir hareket imkanı verecek size. Biz bunları yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Vicdanı olan bir iktidar zamanı



Başkan Soyer, yerelde daha fazla çözüm üretmeye, İzmir’de sokakta güvencesiz hayatını sürdüren insanların derdine derman olmaya devam edeceklerini belirterek sözlerine şöyle tamamladı: “Ama şunu unutmayın yerel yönetimin gücü bir yere kadardır. Bu meselenin asıl çözümü seçimle olur. Bu iktidarın değişmesiyle yeni bir iktidarın gelmesiyle ve o iktidarın halktan, vicdandan, emekten yana bir iktidar olmasıyla olur. CHP çok uzun zamandır bu konuda emek veriyor. Bizim yerelde yaptığımız çalışmalar aslında partinin merkezinde daha global şekilde yürütülüyor. Artık bu memlekette şaşı bakmayan ve vicdanı olan bir iktidar kurulacak.”

“Amerika’yı keşfetmeye gerek yok”



CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın da, “Amerika’yı keşfetmeye gerek yok. Sorunlar var ve onlarla ilgili çözüm önerileri geliştirenler var. Sıra helva yapmaya geldi. Öğrendiklerimizi hayata geçirmek için 6-7 ayımız kaldı. Biz sosyal demokrat bir partiyiz. Temel üç ilkemiz var. Üretim ama istihdamı arttıran üretim. Güvenceli istihdam. Bölüşüm. Yani sosyal adalet. Bu temel üç ilkeyle dünyaya baktığınız zaman çözülemeyecek sorun yok” ifadelerini kullandı.

“Tunç Soyer bizim için şanstı”



İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi Başkanı Evren Laçin ise 2019 yerel seçimler sürecine değinerek “Tunç Soyer bizim için bir şanstı. Arka sokaklardan bahsetti. Arka sokaklar burada. Biz örgütlenmeye başladığımızda bize yapamazsınız demişlerdi. 40 ilde bir araya geldik. Bu devam edecek” dedi.

Klaros Felsefe Akademisi Başkanı Prof. Dr. Kamuran Elbeyoğlu ise, “Tunç Soyer’e her şeye rağmen kararlılıkla arka sokakların, sokak emekçilerinin haklarını koruduğu için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

CHP Esnaf ve Sanatkarlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın video mesajının da yayımlandığı çalıştay kapsamında yapılacak oturumlarda “Meslek Örgütleri Temsilcilerinin Gözünden Güvencesiz Emek” ve “Ekonomik, Sosyal ve Hukuki Yönleriyle Güvencesiz Sokak Emeği” konuları ele alınacak. CHP öncülüğünde İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi tarafından düzenlenen çalıştay 2019’dan bu yana yapılıyor.