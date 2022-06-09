Başkan Soyer’e üç ödül birden

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer on ikincisi düzenlenen Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri'nde Kent İçi Ulaşım, Afet Yönetimi ve Kent Ekonomisi kategorilerinde ödül aldı

Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri sahiplerini buldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Başka Bir Hayat Mümkün” vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği projelerle, 3 kategoride yerel yönetim ödüllerine layık görüldü.

“Onlar dünyanın alkışını hak ettiler” sloganıyla on ikincisi düzenlenen Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri, 7 Haziran Salı günü İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu’ndaki törenle verildi. 12 farklı kategoride 23 ödül dağıtıldığı gecede, seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Afet Yönetimi Kategorisi’nde “Afet Kriz Yaklaşımında İzmir Yaklaşımı”, Kent İçi Ulaşım Kategorisi’nde “Kent İçi Toplu Taşımada Entegrasyon” ve Kent Ekonomisi Kategorisi’nde “Turuncu Çember Sertifikası” projeleri ile toplam 3 kategoride ödüle layık görüldü. İzmir’deki programı nedeniyle törene katılamayan Başkan Tunç Soyer, ödül gecesine çevrimiçi bağlandı.



Ödülleri Türkiye’nin başarılı kadınları verdi

Ödül töreninde bu yıl bir ilk de yaşandı. Belediye başkanlarına ödül takdimini, kadınların sesini yansıtmak ve kadın konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Türkiye'nin başarılı kadınları yaptı. “Türkiye’de daha çok kadın yönetici olsun, Türkiye daha güzel olsun” sloganıyla “E-Belediye” kategorisinde ödül alan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a ödülünü S.S. İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer takdim etti.