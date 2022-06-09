KABUS GÖRENLER DİKKAT!
KABUS GÖRENLER DİKKAT!
0
BAYRAKLI'YA KİTAP KAFE
BAYRAKLI'YA KİTAP KAFE
0
HAVUZ KEYFİ YAPARKEN DİKKAT!
HAVUZ KEYFİ YAPARKEN DİKKAT!
0
2 BİN 500 YILLIK HEYKEL İZMİR'DE
2 BİN 500 YILLIK HEYKEL İZMİR'DE
0

Başkan Soyer’e üç ödül birden

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer on ikincisi düzenlenen Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri'nde Kent İçi Ulaşım, Afet Yönetimi ve Kent Ekonomisi kategorilerinde ödül aldı

Başkan Soyer’e üç ödül birden
09 Haziran 2022 Perşembe 14:32

Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri sahiplerini buldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Başka Bir Hayat Mümkün” vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği projelerle, 3 kategoride yerel yönetim ödüllerine layık görüldü.

“Onlar dünyanın alkışını hak ettiler” sloganıyla on ikincisi düzenlenen Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri, 7 Haziran Salı günü İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu’ndaki törenle verildi. 12 farklı kategoride 23 ödül dağıtıldığı gecede, seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Afet Yönetimi Kategorisi’nde “Afet Kriz Yaklaşımında İzmir Yaklaşımı”, Kent İçi Ulaşım Kategorisi’nde “Kent İçi Toplu Taşımada Entegrasyon” ve Kent Ekonomisi Kategorisi’nde “Turuncu Çember Sertifikası” projeleri ile toplam 3 kategoride ödüle layık görüldü. İzmir’deki programı nedeniyle törene katılamayan Başkan Tunç Soyer, ödül gecesine çevrimiçi bağlandı.


Ödülleri Türkiye’nin başarılı kadınları verdi

Ödül töreninde bu yıl bir ilk de yaşandı. Belediye başkanlarına ödül takdimini, kadınların sesini yansıtmak ve kadın konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Türkiye'nin başarılı kadınları yaptı. “Türkiye’de daha çok kadın yönetici olsun, Türkiye daha güzel olsun” sloganıyla “E-Belediye” kategorisinde ödül alan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a ödülünü S.S. İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer takdim etti.

Etiketler; #tunç soyer #ödül #izmir büyükşehir
Önceki Haber
Erdoğan'dan Yunanistan'a uyarı: Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum!
Sonraki Haber
Akşener'den Kılıçdaroğlu'na 'Alevi' özrü!
Bayraklı’da ‘kitap kafe’ dönemi
Bayraklı’da ‘kitap kafe’ dönemi
0
Alkolmetreyi üflemeyince ehliyetine el konulmuştu, mahkeme kararını verdi!
Alkolmetreyi üflemeyince ehliyetine el konulmuştu, mahkeme kararını verdi!
0
İzmirli depremzedelerin konut teslimleri sürekli erteleniyor
İzmirli depremzedelerin konut teslimleri sürekli erteleniyor
0
İzmir'de 61 sikke ele geçirildi
İzmir'de 61 sikke ele geçirildi
0
İzmir'de anne ve iki çocuğuna araba çarptı. O anlar böyle görüntülendi
İzmir'de anne ve iki çocuğuna araba çarptı. O anlar böyle görüntülendi
0
Başkan Sandal'dan trafo açıklaması: Bu alana yapılmayacak!
Başkan Sandal'dan trafo açıklaması: Bu alana yapılmayacak!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.