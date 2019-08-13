Başkan Soyer’in bayram mesaisi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Dikili’de Koçanlı Köşkü, Dikili Kültür Evi ve Dikili Belediyesi’ne ait Jeotermal A.Ş.’de incelemelerde bulundu

Başkan Soyer’in bayram mesaisi
13 Ağustos 2019 Salı 13:59

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde Dikili’de incelemelerde bulundu. Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ile birlikte Dikili’nin farklı yerlerinde  ziyaretlerde bulunan Soyer’in ilk durağı Koçanlı Köşkü oldu. Soyer, restore edilmiş köşkün kullanım planlarıyla ilgili olarak Başkan Adil Kırgöz’den bilgi aldı. Daha sonra Dikili Belediyesi Kültür Evi’ni gezen Başkan Soyer, ardından Dikili Belediyesi’ne ait şirket olan Jeotermal A.Ş’yi de ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Murat Durak’tan kentte ısıtmada yaygın olarak kullanılan jeotermal enerji hakkında bilgi aldı.

Yolda yürüyen vatandaşlarla da bayramlaşan Başkan Soyer gelen istekleri dinledi, özçekim isteklerini de geri çevirmedi.  Dikili ziyaretlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e eşi Neptün Soyer, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz’e de eşi Nesrin Kırgöz eşlik etti.

Etiketler; ##TunçSoyer#İzmir#Bayram
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