Başkan Soyer’in sitemine AK Parti'den yanıt

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Ankara ziyareti sitemine yönelik açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, söz konusu programı İZTO ve EBSO başkanlarının organize ettiğini belirterek “Sayın başkan İzmir’e dair konularla ilgili yurtdışına çıkıyor, bir gün sayın valiye ‘ben şuraya gidiyorum, İzmir’e dair görüşme yapacağız, sayın valim siz de gelin’ dedi mi? Hayır” dedi.

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Büyükşehir Belediyesi(İBB) Meclisi ocak ayı olağan meclis toplantısı ikinci birleşimi Başkan Vekili Mustafa Özuslu idaresinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi(AASSM)’nde gerçekleştirildi. Oturuma İBB Başkaı Tunç Soyer’in AK Parti Milletvekilleri ile kentteki iki oda başkanın, İzmir Valisiyle birlikte gerçekleştirdiği Ankara ziyaretine kendisinin davet edilmemesine yönelik sitemine ilişkin AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal’ın yanıtı ve Grand Plaza şirketinin sermaye artırımını içeren önerge damga vurdu.

AK Partili Hızal’dan Ankara ziyareti açıklaması

Oturumun gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, Başkan Soyer’in birinci birleşiminde AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar'ın bulunduğu heyetin Ankara ziyaretine davet edilmemesine sitemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Hızal, “İBB başkanı Sayın Soyer, birinci birleşimde maalesef bu şehirde gündemi değiştirmek adına bir takım meseleyi farklı bir noktaya taşıdı. Bir Ankara programı üzerinden eleştiriler ortaya koydu. O programın randevularını ve organizasyonunu sayın başkanın muhtemelen her hafta görüştüğü EBSO ve İZTO başkanları yapmıştır, randevuları kendileri almıştır. Bu bir meclis konusu değildi. Kendisi oda başkanlarından bu bilgiyi alabilirdi. Hiç tartışılmaması gereken bir konuydu. Sayın İzmir Valimiz bu programların bazılarına katıldı. Sayın valimiz, Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı’ndaki görüşmelere katıldı. Ticaret Bakanlığı’ndaki görüşme Kemalpaşa’da yapılan Lojistik Köy ilgili bir görüşmeydi. İZTO ve EBSO’nun ortak kurduğu içerisinde valiliğinde olduğu bir şirkete devredilecek. Biz İzmir’in lehine bir faaliyetin içersindeyiz. Ama siz bu iki oda başkanı talep ettiği meslek fabrikasını vermediniz. İstanbul’da ne idüğü belirsiz bir vâkıfa tahsisi için protokol imzaladınız. Bizim bütün itirazlarımıza rağmen. Kınık’ta ve Bergama’da yapılacak OSB’lerle ilgili görüşmeler Şimdi ‘sayın başkan keşke ben de olsaydım’ diyor. Bu OSB’lerle ilgili İBB ilk önce olum görüş bildirip daha sonra ne değiştiyse olumsuz görüş veriyor. Yani bu yatırımların İzmir’e yapılmamasını istiyor. Hal böyleyken ben neden davet edilmedim gibi bir polemik ortaya koymak hayatın olağan akışına aykırıdır. Bizim İzmir’e dair çok fazla konuşacak konumuz var. Bu konu öyle bir noktaya geldi ki bazı İzmirli CHP’li milletvekilleri hazine bulmuş gibi üzerine atladılar. Kaldı ki bu görüşmeleri organize eden İZTO ve EBSO. Sayın başkan bu iki odanın da başkanlarıyla sık sık görüşüyor, bilgi alabilir. Sayın başkan İzmir’e dair konularla ilgili yurtdışına çıkıyor, bir gün sayın valiye ‘ben şuraya gidiyorum, İzmir’e dair görüşme yapacağız, sayın valim siz de gelin’ dedi mi? Hayır. AK Parti milletvekilleri parti ayrımı yapmaksızın bütün belediyelerin İBB’de dahil olmak üzere sorunlarını Ankara’da çözmek için çalışıyor. Öyle bazı CHP’li milletvekilleri meseleyi sadece eleştirmek üzerinden görürseniz oturup klavye üzerinden eleştiri yaparsanız bu şehri hiçbir katkı koyamazsınız. Bu şehre katkıyı bu görüşmeleri sağlıklı bir şekilde yaparak koyarsınız” ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı neden yok?

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Vekili Mustafa Özuslu ise “O programın EBSO ve İZTO’nun düzenlemesi gerekçeleri ortadan kaldırmaz. Sayın Başkan da sitemini dile getirdi. Mesele şu; Sayın Valimiz Sayın Belediye Başkanımızın ilişkileri gayet iyi. İzmir’i ilgilendiren konularda yoğun bir şekilde çalışma yürütüyorlar. İzmir’in seçilmiş büyükşehir belediye başkanı niye o programda yok” dedi.

Sermaye artışı tartışmalara neden oldu

Oturumda İBB’nin iştiraki olan Grand Plaza A.Ş.’nin sermayesinin 133 milyon 458 bin 415,00 TL’den 60 milyon TL arttırılarak; 193 milyon 458 bin 415,00 TL’ye çıkarılması tartışmalara neden oldu. AK Partili meclis üyelerinin eleştirileri üzerine söz alan Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı CHP’li Meclis Üyesi Bülent Sözüpek, “Biz bir kamu kurumuyuz. İzmir halkına hizmet ederken zarar etmeyi göze alacak bir belediyeyiz. Kamu kurumlarının amacı kar etmek değil. Ekmek kaç lira oldu? Arka sokaklarda olan vatandaşlarımızın ekmek alması için tabi ki zarar edeceğiz. Kafe restoranlar hepsi zarar etti. Ülkede girdi maliyetlerinin artması ve pandemiden dolayı 2020 yüz binlerce şirket kapatıldı. Şirketin sermaye artırımı kaçınılmaz hale gelmiştir. O zaman devletimiz şunu deseydi; ‘siz kamu kurumusunuz, sizden ecri misil almıyoruz zararınızı biz karşılıyoruz’ deseydi” dedi.

İzmir’e yazık olur

Konuyla söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal ise “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tüm şirketlerin inanılmaz derece kar etmesini beklemiyoruz. Sosyal faaliyetler ve sosyal sorumlulukları var. Bu şirketler zarar ederken, gerekçesi sosyal belediyeciliğin yerine getirdiği için mi? Yoksa ikincisi beceriksizlik ya da iş bilmezlik mi? Sosyal belediyecilik adına, İzmir Marina’da sizin ‘arka sıradakiler’ diye tabir ettirdiğiniz insanların gidip yemek yemesi neredeyse imkansız. Bunun nedeni ekonomik zorluklar değil, bir düşmemesidir. Özellikle arka sırdakilerin gelmemesiyle ilgili bir duruş. Halkın bakkalını kim için yaptınız, vatandaş için dediniz. Halkın Bakkalı’ndan online alışveriş yapmak istedim. İki tane ekmek seçtim. İkisi 8 TL’ydi. Alayım dedim, kargo ücreti 17 TL gösterdi. İnanılır gibi değil. Bugüne kadar böyle bir şeyle hiç karşılaşmadım. Bu bir iş bilmezliktir. 17 kargo ücretini gören vatandaş almaz. En azından ben almam. Burada bir ciddi bir sorun var. Siz ticaret kanununa dayandırarak sermaye artışı derseniz, İzmir’e yazık olur. İşin başka bir boyutuna kaçıyorsunuz. Yüz milyonlarla lirayı heba ediyorsunuz. Buna biz itiraz ediyoruz” diye konuştu. Görüşmelerin ardından önerge oy çokluğuyla mecliste kabul edildi.