Başkan Tugay gençlerle pizza yaptı

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Karşıyaka Akademi Zihinsel Engelliler Derneği’ndeki kurslarda eğitim gören zihinsel engelli öğrencilerle birlikte mutfağa girip pizza yaptı

Gondol Kafe’de Karşıyaka Akademi Zihinsel Engelliler Derneği yönetim kurulu başkanı, temsilcilerini ve kurs eğitmenlerini ağırlayan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay; dernek bünyesinde açılan kurslarda eğitim alan gençlerle de bir araya geldi. Buluşmada Karşıyaka’da zihinsel engelliler için yapılabilecek çalışmalar da değerlendirildi.

Derneğin zihinsel engelli bireylerin iş piyasasında yer bulabilmeleri amacıyla başlattığı yiyecek kurslarında eğitim gören öğrenciler Başkan Tugay ile mutfağa girdi. Öğrencilere şeflik yapan Tugay, onlarla birlikte pizza yaptı. Mutfakta geçen eğlenceli ve renkli dakikaların ardından öğrenciler pizzalarını konuklara ikram etti. Öğrenciler, Belediye Başkanı Cemil Tugay ile mutfakta vakit geçirmekten keyif aldıklarını kaydetti.

Etkinliğe KAZED Yönetim Kurulu Başkanı Tülin Topuzoğlu, KAZED Onursal Başkanı Osman Avcı ve annesi Şerife Avcı, yönetim kurulu üyeleri ve kurs eğitmenleri katıldı.