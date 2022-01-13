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Başkan Tugay Karşıyaka taraftarını kırmadı: 6 otobüs kaldıracağız

Başkan Tugay Karşıyaka taraftarını kırmadı: 6 otobüs kaldıracağız
13 Ocak 2022 Perşembe 11:13

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, dün akşam sosyal medya hesabından kendisine mesaj atan Karşıyakalıları kırmadı. Taraftarın pazar günü oynanacak maç için otobüs talebine Tugay, 6 otobüs kaldırılacağını söyleyerek yanıt verdi

Dün akşam saatlerinde sosyal medyada Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile ‘Karşıyaka Medya’ isimli taraftar grubu profili arasında geçen diyalog Karşıyaka camiasında kalpleri ısıttı. Hesaptan Başkan Tugay’ı etiketleyerek paylaşılan yazıda Pazar günü Bornova Stadı’nda oynanacak olan Karşıyaka-Esenler Erokspor futbol maçına eski, coşku dolu günlerdeki gibi taraftar otobüsü kaldırılması istendi.

Taleplerini sosyal medya hesabından Başkan Tugay’a ileten taraftarlar şu ifadeleri kullandı: “Eski günlerdeki gibi taraftarımız Hergele Meydanı’nda toplansa, belediyemizin organize ettiği otobüslerle gidilse… Zaten uzak olan, şehrin içinde ev sahibi olduğumuz stada bile deplasmana gider gibi gitmenin üzüntüsünü yaşıyorken stada gitmemizi kolaylaştırmanızı rica eder desteklerinizi eksik etmemenizi temenni ederiz.” Başkan Tugay yanıt vermekte gecikmedi, verdiği cevapta şunları söyledi: “Olur tabii arkadaşlar. Arkadaşlarla konuştum. 6 otobüs pazar günü saat 11.00’da Hergele’nin oradan kalkacak. Maç sonu aynı noktaya geri getirecek.”

Etiketler; #karşıyaka #karşıyaka taraftarı #Cemil Tugay #otobüs
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