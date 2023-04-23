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Başkan Tunç Soyer bu kez çocukları misafir etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda makamında çocukları konuk etti

Başkan Tunç Soyer bu kez çocukları misafir etti
23 Nisan 2023 Pazar 12:58

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına miras bıraktığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda bu kez küçük misafirlerini konuk etti. 6 Şubat depreminin ardından İzmir’de misafir edilen 10 yaşındaki Mira Rende ve 11 yaşındaki Lara Rende, 5 yaşındaki Nil Küçükerbaş, 10 yaşındaki Atlas İpek, 8 yaşındaki Aras İpek ve 11 yaşındaki Asya İpek Başkan Tunç Soyer’in konukları oldu.

Makamında çocuklarla sohbet eden Başkan Soyer, miniklerin geleceğe dair hayallerini sordu. Çocuklarla geçen keyifli sohbetin ardından Başkan Soyer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın önemini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunu anlattı. Sohbetin ardından Başkan Soyer, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirerek hediyeler verdi.

Etiketler; #izmir #23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı #tunç soyer
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