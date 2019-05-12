Başkan Tunç Soyer'den Anneler Günü paylaşımı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, sosyal medya hesabından Anneler Günü'nü kutladı ve kendi annesiyle, dans ederken çekilen siyah beyaz bir fotoğrafı, 'Dansımız hiç bitmesin' notuyla paylaştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Anneler Günü nedeniyle sosyal medya hesaplarından bir mesaj yayınladı. Soyer, annesi Güneş Soyer'in fotoğrafının da yer aldığı paylaşıma, 'Benim güzel annem. Güneş Hanım. Dansımız hiç bitmesin. Annelerimizin bu özel gününü kutluyor, ellerinden öpüyor ve her birinin önünde saygıyla eğiliyorum' notunu düştü.

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