Başkan Yetişkin: Seferihisar İzmir'in yeni cazibe merkezi olacak

İzmir Medya Platformu üyesi gazeteci ve yazarlar Seferihisar'da Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile yapılan toplantıda bir araya geldi. Başkan Yetişkin, gazeteci ve yazarlara Seferihisar'ın tarım ve turizm üzerine yükseleceğini belirterek, İzmir'in yeni cazibe merkezinin Seferihisar olacağını açıkladı

Yaklaşık 5 yıl önce kurulan İzmir Medya Platformu, Ahmet Kaplan başkanlığında yapılan organizasyonla basın mensuplarıyla birlikte Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile bir araya geldi.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile beraberinde Başkan Yardımcıları Yelda Celiloğlu, Nuriye Hepterlikçi ve Medya Platformu temsilcisi Ezgi Yeşil, tarafından karşılanan İzmir Medya Platformu üyelerine Seferihisar ile ilgili bilgi sunuldu.

İzmir Medya Platformu Başkanı Ahmet Kaplan ve beraberindeki basın dünyasının usta kalemleri ile Seferihisar konuşuldu. İzmir Medya Platformu Başkanı Ahmet Kaplan yaptığı konuşmada, İzmir Medya Platformun kuruluş amacından bahsetti. Kaplan, basın mensuplarının örgütlenmesi, haber kaynaklarıyla bir araya gelmesi ve yerel medyanın önemini vurguladı.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ise basın mensuplarıyla bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Başkan Yetişkin, göreve geldiği günden bu güne 2,5 yılı değerlendiren bir konuşma gerçekleştirdi. Kısaca başlıklar altında projelerinde ilçede Tarım ve Turizmin kalkındığını vurguladı. Özellikle tarımda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in öncelik verdiği ilçede tohum takas şenliklerine, ata tohumlarından oluşan karakılçık Buğdayından bahsetti.

YEREL ÜRETİCİYİ DESTEKLEYEN HALK MARKETİ KURDUK

Başkan İsmail Yetişkin, yapmış olduğu projelerinden şöyle bahsetti:

"Biliyorsunuz ki göreve geldiğimiz günden bu yana yaklaşık olarak 2,5 yılı geride bıraktık. Seferihisar için bu süreç içerisinde birçok projeler gerçekleştirdik. Bunlardan en önemlisi eski Tansaş ruhuyla başladığımız bir Halk Market'i kurduk. Burada Seferihisar'ın yerel üreticisini de içene katan bir proje.

SEFERİHİSAR ORAGANİK TARIMIN BAŞKENTİ OLACAK

Pandemi sürecinde faaliyete geçirdiğimiz "yiyin gari" projesini başlattık. Burada üreticiler internet uygulamasıyla alışveriş yaparak kapıya kadar hizmeti sunduk. Gezici market uygulaması yaptık. Gelip istediği ürünü bulmaları mümkün kıldık. Üreticilere yönelik yaklaşık 80 aileye alım garantili hindi dağıttık. Hem organik tarımı geliştirmek adına hem de sağlıklı et tüketebilmelerini sağladık. Seferihisar'da organik tarım projeleri başlattık. Yapılan proje ve uygulamalar ile Seferihisar Ege Bölgesinde organik tarımın başkenti olacak. Yerel üreticilerimiz ile organik üretim sirkülasyonu sağlayarak halk markette satışını sağlayacağız.

LAVANTA KOKAN SEFERİHİSAR

Son yıllarda alternatif ürünlere de yönelen Seferihisar'da tarımsal ürün desenlerinde de önemli farkındalık oluşturuyor. Ülkemizin ata tohumu karakılçık buğdayına sahip çıktık. Lavanta ekimi ilçemizde büyük ilgi gördü. Seferihisar'da lavanta yağı sabunu ve diğer kozmetik ürünleriyle adeta bir lavanta ekonomisi oluştu. İlçemizde aynı zamanda Lavanta Festivalleri düzenliyoruz. Düzce köyünde Ekinezya yetiştiriciliği ile oldukça iyiyiz."

MANDİLANA FESTİVALİ YAPILACAK

Seferihisar'ın göz bebeği olan Mandalina'dan da bahseden Yetişkin, Seferihisar Mandaliana'sının sadece Türkiye'de değil, dünya da belirli üne sahip olduğunu kaydederek, 5 Aralık Pazar Günü Geleneksel 21.si düzenlenecek olan Mandalina Festivaline hazırlandıklarını açıkladı.

48 BİN NÜFUSUMUZ YAZIN 400 BİNE ÇIKIYOR

Tarımsal uygulamalar ve Turizm alanında ikisini değerlendirerek Seferihisar'ın adını daha fazla duyuracaklarını kaydeden Başkan İsmail Yetişkin, bu konuda çeşitli tanıtım çalışmaları yaptıklarını ancak en büyük sorunlarının turizmde 48 bin nüfusu olan ilçenin yaz sezonuyla birlikte 400 bin nüfuslu büyük bir şehir'e dönüşmesi nedeniyle imkanlarına göre hizmet vermenin zorlaştığını, her türlü zorluğa rağmen ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini açıkladı.

14 BİN YATAK KAPASİTESİNE ULAŞTIK

Yetişkin, "Büyük otellerimizin olmasıyla ortalama ilçede 14 bin yatak kapasitesine sahibiz. Marinanın açılmasıyla birlikte dünyaya açılan bir kapı haline geldi. Yat ve yelken turizmi bu noktada ilçemizin tanıtımına büyük destek sağladı" dedi.

Konuşmaların ardından gazeteciler Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'e sorular yöneltti.