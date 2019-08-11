Başkan Yetişkin 'su ve vicdan nöbetinde'

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin Kaz Dağları'nda devam eden altın madeni arama çalışmalarına tepki olarak başlatılan "Su ve Vicdan" nöbetine katılarak gerçekleşmesi istenen doğa katliamını protesto etti.

Türkiye günlerdir Kaz Dağları’nda yapılan doğa katliamına karşı ayakta dururken önceki günlerde on binlerce kişinin katılımıyla “Su ve Vicdan” nöbetinin ikinci haftası geçti.

‘’Su ve Vicdan’’ nöbetinde CHP Seferihisar İlçe Başkanı Senem Gürer Solak da Başkan Yetişkin’e eşlik etti.

TEMA Vakfı, “Altında Ölüm Var” kampanyasına imza bekliyor

TEMA Vakfı, “Kirazlı Altın Madeni’nde Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna aykırı işlem yapılıyor, işletme durdurulsun” diyerek ve Çanakkale Valiliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nü muhatap alarak başlattığı “Altında Ölüm Var” kampanyasına tüm duyarlı yurttaşların imzasını bekliyor.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin “ÇED raporuna göre kesilen ağaç sayısı yaklaşık 46 bin, Orman Genel Müdürlüğü’ne göre ise yaklaşık 13 bin 500. Binlerce ağacın kesilmesiyle çevre katliamına neden olan maden arama şirketine karşı bizler de bu katliama dur demek için Kirazlı Balaban mevkiine geldik. Sürdürülebilir bir gelecek için maden arama çalışmalarının sonlandırılmasını talep ediyoruz” dedi.​