Başkanı Soyer'den "aktarma ücreti" açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şehir içi toplu ulaşımda 90 dakikalık aktarma süresinin 120 dakikaya çıkarılmasını, ikinci ve üçüncü binişlerden 50 kuruş ücret alınmasını planladıklarını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinin dün yapılan meclis toplantısında toplu ulaşımda ilk biniş ücretine 10 kuruşluk indirim yapılması, ücretsiz olan 90 dakika içindeki ilk iki aktarmaya 50’şer kuruş ücret konması teklif edildi. Teklife sosyal medyada oluşan tepkinin ardından Büyükşehir Belediyesi Başkanı Soyer, yaptığı yazılı açıklamada, 90 dakikalık aktarma süresini 120 dakikaya uzatacaklarını belirtti.

Soyer, şunları kaydetti: "Tek biniş ücretinde 10 kuruş indirime giderek 3,56 liradan 3,46 liraya düşürüyoruz. İlk iki aktarmada 50'şer kuruş alınırken, sonraki aktarmalar ücretsiz olacaktır. Öğrenci, öğretmen ve 60 yaş tarifelerinde hiçbir değişiklik yapılmadığı gibi aktarmalar da ücretlendirilmedi. Ayrıca 05.00-07.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında özellikle çalışan kesime yönelik yüzde 50 indirimli Halk Taşıt Uygulaması da aynen devam ediyor. Elektronik ücret toplama sisteminden alınan verilere göre İzmir’de toplu ulaşımdaki tüm binişlerin yalnızca yüzde 37'si 'aktarma' kapsamındadır. Geri kalan yüzde 63 gibi bir grup yeni sistemle daha ucuza ulaşım olanağı bulacaktır."

Pandemi süresince azalan yolcu sayısı ve artan maliyetlerle toplu ulaşımın mevcut şekliyle devamının olanaksız hale geldiğini savunan Soyer, "ÖTV'nin sıfırlanması, genel bütçeden kaynak aktarılması gibi taleplerimiz bugüne kadar yanıtsız kalmıştır. Önümüzdeki tüm bu olumsuz tabloya rağmen artışın oranı yalnızca yüzde 5,6’dır." değerlendirmesinde bulundu.

Teklifin yarın yapılacak meclis toplantısında oylanacağı öğrenildi. Öte yandan karara sosyal medya üzerinden tepki veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da "İzmir'in toplu ulaşımda diğer şehirler arasında avantajlı olduğu tek konu 90 dakika geçerli ücretsiz kullanım hakkıydı. Onu da İzmirliler'in elinden alıyorsunuz. Tebrik ederiz." ifadelerini kullandı.