Başkanlardan başarı öyküsü

Efes Selçuk ve Çiğli Belediyeleri, Avrupa Konseyi’nin 1955 yılından bu yana verdiği dört basamaklı Avrupa Ödülü’nün ilk aşaması olan Avrupa Diplomasını kazanarak ülkemizi yurtdışında gururla temsil etmeye devam ediyor.

Benimsediği Belediyecilik modeli ve hayata geçirdiği başarılı hizmet ve uygulamalar ile Çiğli ve Efes Selçuk Belediyeleri gerçekleştirdikleri turizm, yerel kalkınma, çevre ve gençlik üzerine yürüttükleri uluslararası projeler, katılımcı demokrasi anlayışı, yabancı kardeş şehirlerle kurdukları aktif diyaloglar ve yürüttüğü ortak projeler, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda örnek gösterilen uygulamalar ile çocuk, kadın, genç ve engellilere yönelik hizmetler, “Avrupa Diploması” ödülünü kazanmasındaki kriterlerin oluşturulmasını sağladı. Almanya, Avusturya, Fransa, İtalya, İspanya ve Ukrayna gibi Avrupa’nın önde gelen ülkelerinin 9 önemli şehrinin de ödül almaya hak kazandığı organizasyonda, Efes Selçuk ve Çiğli Belediyesi verilen toplam 12 ödülün ikisini İzmir’e getirdi. İzmir’in bu iki güzide ilçe belediyesi, yaptıkları tanıtımlarla Avrupa Konseyi yetkililerinin büyük beğenisini toplayarak organizasyonda yer alan Avrupa’nın önde gelen büyük şehirlerini geride bırakarak yükselişini sürdürdü. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Avrupa Konseyi’nin verdiği Avrupa Ödülü’nün ikinci aşaması olan Avrupa Şeref Bayrağı için zaman kaybetmeden çalışmalara başladıklarını ifade ettiler.

Hedefimize yaklaştık

Efes Selçuk Belediyesi’nin tarihinde ilk kez başvurduğu ve ödüle layık görüldüğü Avrupa Diploması ile ilgili açıklama yapan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Göreve gelmemizin üzerinden çok kısa bir zaman geçmesine rağmen CHP’li genç belediye başkanları olarak bu ödülü alıyor olmamız çok büyük bir onur. Öncelikle bu onuru yaşamamıza vesile olan ve gençlere her daim güvenen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’na sonsuz teşekkür ediyorum. Efes Selçuk’un genç ve kadın belediye başkanı olarak Avrupa Diploması Ödülü’ne layık görüldüğümüz için kentimiz adına da ayrı bir gurur duyuyorum. Çünkü belediyeciliğin sadece binalar dikmek ve fiziksel dönüşümlerle yeni şehirler yaratmak olmadığını biliyoruz. O kentte yaşayanların yaşam kalitesini yükseltmek de temel hedefimiz. Yaklaşık bir yıldır hayata geçirdiğimiz projelerle bu hedefe yaklaştığımızı da biliyoruz. Belediyenin yerel seçimlerden bu yana sürdürdüğü Avrupa düzeyindeki çalışmaları, kardeş şehir ilişkileri, uluslararası kuruluşlara üyelikleri, dayanışma faaliyetleri, kentsel, çevresel, sosyal ve kültürel alanlarda örnek teşkil eden uygulamaları, kadın, çocuk, genç ve engellilere yönelik hizmetleri, bu ödülün kazanılmasını sağladı.

Avrupa ödülünün ilk adımı

Aynı zamanda bu ödül ile Avrupa Konseyi’nin ve Avrupa Birliği’nin geliştirdiği vizyoner anlayışa yönelik yerel politikaları uygulayarak, Avrupa çapındaki aktif yerel yönetimler arasına girmek üzere sağlam ve emin adımlarla ilerlemekte olduğumuzu gördük. “Avrupa Diploması” ödülünü, hedeflediğimiz Avrupa Ödülü’nün ilk adımı olarak görüyoruz. Çünkü Efes Selçuk’un tarihsel-kültürel mirasıyla zaten bir dünya kenti olduğunu biliyoruz ve yönetim anlayışımızı da buna göre şekillendiriyoruz. İnsana dokunan hizmetlerimizle, sadece Türkiye’nin değil, tüm Avrupa’nın ve dünyanın dikkatini çekip her alanda örnek bir kent olmayı hedefliyoruz. Son olarak da ödülü paylaştığımız iki kardeş belediyemizi; Çiğli ve Çorlu Belediyelerini Efes Selçuk Kenti adına tebrik ediyor, ortak başarılarımızın devamını diliyorum” dedi.

Bu gurur hepimizin

Çiğli Belediyesi olarak Türkiye’yi yurtdışında da başarıyla temsil edebilmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Utku Gümrükçü, “Daha önce Makedonya’nın Çaşka Belediyesi ile imzaladığımız Kardeş Belediye Protokolü ve Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında hayata geçirdiğimiz projeler ile Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Partner Kenti ödülünü almıştık. İnsanı temel alan, çevre bilinciyle hareket eden ve çok sesli yönetim anlayışımızla çalışmalarımızı sürdürdük ve Avrupa Konseyi’nin belediyeler bazında verdiği en prestijli ödüllerden olan Avrupa Diplomasını aldık. Göreve gelişimizin birinci yıldönümünde böylesi bir ödüle layık görülmek de ayrı bir gurur kaynağı. Gerek kentimize gerekse ülkemize ve Avrupa’ya belediyecilik anlamında örnek olmaya devam edeceğiz. Bu mutluluğu bizlere yaşatan ekip arkadaşlarıma, belediye emekçilerimize ve desteklerini hiçbir zaman bizlerden esirgemeyen kıymetli Çiğlililere teşekkür ediyorum” dedi.