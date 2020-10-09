Başkanları dinledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilçe belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıları, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ile Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın sunumlarını dinleyerek tamamladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, 30 ilçede hizmet sürelerinin 500 gününü tamamlayan ilçe belediye başkanları ile yaptığı toplantıları, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ile tamamladı. Başkan Soyer ilk önce Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın, ilçede yaptığı yatırım, devam eden çalışmalar ve hayata geçirmek istediği projeler hakkındaki sunumunu dinledi. Ardından Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu sunum yaptı. Koştu, tarihi mirası ile ön plana çıkan Bergama'daki projeler ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sunum yapan belediye başkanlarına teşekkür ederek, ilçelere desteklerini sürdüreceklerini söyledi. İlçe başkanlarıyla toplantılar, mazeretleri nedeniyle planlanan tarihte gelemeyen Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ile Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan dışında tamamlandı.

