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Basmane’de büyük dönüşüm! Silahhaneydi sanat merkezi oldu!

Basmane Oteller Sokağı’nda bulunan ve bir dönem silah imalathanesi olarak kullanıldığı için bölge halkı tarafından Silahhane olarak adlandırılan iki katlı tarihi bina Konak Belediyesi’nin restorasyonuyla kültür ve sanatın yeni adresi olacak bir mekan olarak yeninden tasarlandı. Konak Belediyesi Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi olarak hizmet verecek merkez ağustos ayında İzmirlilerle buluşacak

Basmane’de büyük dönüşüm! Silahhaneydi sanat merkezi oldu!
27 Temmuz 2022 Çarşamba 11:26

Bir döneme tanıklık etmiş, İzmir’in unutulmaz açık hava sinemalarının nostaljisini günümüze taşıyacak olan Konak Belediyesi Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi’nin hazırlıkları tamamlandı. İzmir’in tarihi semti Basmane’ye yeni bir vizyon kazandıracak Sanathane birçok farklı dalda kültür-sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak şekilde tasarlandı. Özellikle gerçekleştirilecek açık hava film gösterimleriyle nostalji yaşatacak olan merkezde tiyatrodan sinemaya, müzik dinletilerinden sahne gösterilerine kadar farklı dallarda etkinlikler düzenlenecek. Konak Belediyesi’nin Kent Tarihi Birimine de ev sahipliği yapan merkezin açılışı ağustos ayında yapılacak.

YAZLIK SİNEMAYA YENİDEN MERHABA

Restorasyon çalışmaları büyük bir titizlikle tamamlanan tarihi binanın bahçe bölümünde yürütülen çalışmalarda tamamen Konak Belediyesi’nin öz kaynakları kullanıldı. Oturma bankları belediyenin atölyelerinde üretilirken, yer döşemelerinde ise daha önceki yol ve kaldırım çalışmaları sırasında sökülen ve depolarda bulunan parke taşlarından kullanıldı. Öte yandan dış mekan, ışıklandırma, heykel ve sanatsal çalışmalarla renklendirildi. Kent kimliği ve belleğinde önemli yere sahip tarihi binanın Sanathane olarak yeniden şehre kazandırılması aynı zamanda bölgenin sosyal dönüşümüne de katkı koyarak, Basmane’nin değerine değer katacak.

Etiketler; #basmane #silahhane #dönüşüm #konak belediyesi
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