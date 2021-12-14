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Batıgöz Sağlık Grubu Başkanı, kalp krizinden hayatını kaybetti

İzmir merkezli Batıgöz Sağlık Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Söyler (54), iş gezisi için gittiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

Batıgöz Sağlık Grubu Başkanı, kalp krizinden hayatını kaybetti
14 Aralık 2021 Salı 14:04

İzmir'de 3, İstanbul, Manisa, Hatay'da 1, yurt dışında 4 merkezi olmak üzere toplamda 10 hastaneye sahip Batıgöz Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, evli ve 2 çocuk babası Opr. Dr.  Mehmet Söyler, bir süre önce iş gezisi için gittiği Azerbaycan'da dün gece kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Söyler, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Azerbaycan'ın Bakü kentinde şubesi bulunan Batıgöz'ün Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Söyler'in ölümü, İzmir sağlık camiasında üzüntü yarattı.

MEHMET SÖYLER

Opr. Dr. Mehmet Söyler, 1967 yılında İzmir'de doğdu. Gülhane Askeri Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini 1991 yılında tamamlayarak tıp doktoru unvanı aldı. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde ihtisasını yapan Söyler göz hastalıkları uzmanı oldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #batıgöz #ölüm #mehmet söyler
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