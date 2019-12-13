Batmobile ile filme yolculuk

Torbalı'daki klasik otomobil müzesinde 1885- 2016 arasındaki yıllarda üretilen 70 otomobil ile 45 motosiklet modeli bulunuyor. 1966'da çekilen Batman filminde kullanılan 'Batmobile'ın birebir kopyası olan ve içinde oyuncuların ıslak imzalarının bulunduğu otomobil, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Torbalı'daki klasik otomobil müzesinde 1886'da ilk üretilen otomobil ve motosikletten, 2016'da üretilen modern modellere kadar birçok araç bulunuyor. 70 otomobil ve 45 motosikletten oluşan geniş koleksiyon, yoğun ilgi görüyor. Ziyaretçiler, gruplar halinde müzeye gelerek, rengarenk ve çeşit çeşit araba modellerini inceliyor. Firmaların sonradan aslına uygun şekilde ürettiği 1885 yılına ait dünyanın ilk motosiklet modeli ve 1886 yılına ait dünyanın ilk otomobil modeli, müzenin en değerli parçalarını oluşturuyor. Bir dönem birçok insanın hayalini süsleyen gösterişli otomobillerin yanı sıra, 1966 yılında Batman filminde kullanılmış orijinal motosiklet 'Batcycle' ve filmde kullanılan otomobilin birebir kopyası 'Batmobile', filmin tutkunları tarafından ilgiyle karşılanıyor. Ziyaretçilerin fotoğraf çektirmeden sergiden ayrılmadıkları 'Batmobile', ön kısmında film oyuncularının ıslak imzalarını da taşıyor. Otomobilin içinde bulunan Robin ve Batman karakterlerine ait cansız mankenler ise, ziyaretçilere adeta filmi yaşatıyor. Müzeye gelen her yaştan ziyaretçi, bu ilgi çekici araçların önünde durup incelemeden geçmiyor. Yetişkinler, kendileriyle aynı yaşta olan arabaları görmenin heyecanını yaşıyor. Müzede ayrıca, 1935 yılında üretilen Amerikalı ünlü bir ekmek markasının minibüsü ve 1914 yılından kalma, sebze satışı yapmak için kullanılan minibüs geçmişe götürüyor.

Farklı koleksiyonlar

Müzedeki araçlarla ilgili bilgi veren Operasyon Uzmanı Yaprak Doğramacı, "Birinci salonda 1960'tan günümüze kadar olan araç modelleri var. Devamındaki salonda daha çok savaş öncesi dönemden kalma otomobiller var. 3'üncü salonda ise tek bir markanın koleksiyonu var. Bunların yanında eşarp, model otomobil ve maskot koleksiyonumuz var. Batman filmine ait araçlar, müzenin özellikle çocuklar tarafından oldukça ilgiyle karşılanan parçalarından ikisi. Bazı insanlar çok hevesli, bazıları da istemeyerek geliyor. Ama hemen hemen hepsi buradan mutlu bir şekilde ayrılıyor. Çünkü hepsinin ilgi alanına uygun küçük detaylar mevcut. Çocuklar ve erkekler daha ilgili oldukları için, daha mutlu oluyor. Büyük ve renkli araçlar oldukça ilgi görüyor" dedi.