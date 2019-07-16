Batur; 100 Günde Yüz Güldürdü

Rekor oy alarak Konak Belediye Başkanı seçilen Abdül Batur, 100 günlük hizmet süresini doldurdu.

“Birlikte Konak” sloganıyla başlattığı seçim kampanyasında her gün 10 Bin adım atarak, Konak’ın nokta nokta dolaşıp kentin hızla çözülmesi gereken sorunlarını dinleyip, halkın belediye başkanından taleplerini, çözümleri ile bir araya getiren Batur, hemen harekete geçerek ilk 100 gününde yüz güldüren icraatlara imza attı.

Önce şehrini dinledi

Kentin tüm paydaşlarını makamında ağırlayarak, şehrin sorunlarına ilişkin yol haritasını çıkaran Batur, daha sonra hızla saha çalışmalarına başladı ve kenti adım adım dolaşmaya devam etti.

Belediyenin yürüttüğü projeleri yerinde inceleyerek, gerekli revizyonları yaptıran, belediyenin tüm birimlerinde, semt merkezlerinde yürütülen çalışmaları yakından takip eden, muhtarlarla görüşerek mahallelerin nabzını tutan Batur, “Üzerinde adımladığımız topraklar nice medeniyete ev sahipliği yapmış, şehrimize can katmış kadim topraklardır. Bu bilinçle Konak’ı, onun eşsiz tarihinden de aldığımız güçle, daha güzel bir yere taşımak için canla başla çalışıyoruz” dedi.

İlk 100 günün bir anlamda dinleme ve anlama dönemi gibi düşünülmesini isteyen Batur, “Çünkü biz bu şehirde daha çok işler başaracağız. Çok işimiz var çok.. Konak hızla kalkınacak ve bu kalkınma bu şehirde bizimle hayatı paylaşan tüm hemşehrilerimize yansıyacak. Seçim döneminde Birlikte Konak demiştik. Evet, işte biz daha güzel, bereketi bol bir geleceğe hep birlikte yürüyoruz” diye konuştu.

Başkan Batur’un ilk 100 gününde belediye birimlerine yeni birimler katıldı. Batur’un kenti tüm paydaşlarla birlikte yöneteceğini belirterek, kurmaya söz verdiği esnaf masası, engelliler, sivil toplum kuruluşları ve hemşehri dernekleri birimleri belediye meclisten onay aldı. Uyuşturucuyla mücadele için kapsamlı bir program başlatıldı ve kentte bu amaçla bir merkez kurulması için gerekli tüm adımlar atıldı. Kentte temizlik seferberliği başlatıldı, Zeytinlik Mahallesi’ne doğalgaz müjdesi geldi.

Başkan Batur, makam odasında oturan değil, şehrini adımlayan, kentin sokaklarında hemşehrileriyle hayatı paylaşan bir belediye başkanı olarak çalışıyor.

Batur, önce hemşehrilerini dinliyor, sonra uygulamaya geçiyor. Hemşehrilerinin, sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının sesine kulak veriyor ve daha sonra yol haritasını çıkararak uygulamaya geçiyor.

Başkan Batur, devam eden tüm projeleri yeniden ele alıp gerekli revizeleri tamamladı. Batur, süren inşaatların hızlanacağını ve Konak'ın her noktasında bu farklılığın hissedileceğini söyledi.

Konak’ı yeniden canlandıracak kentsel dönüşüm çalışmalarına başlandı. İlk etapta Gültepe’nin 15 mahallesi için hazırlanan imar planlarını yeniden ele aldı. Başkan Batur, plan revizyon çalışmaları tamamlandığında, bölgenin dönüşümü için düğmeye basacak.

Batur, Konak’ın tarihi mirasını ve kültürünü ortaya çıkaracak planlamalara başladı. Konak Belediyesi, tarihi yapıların aslına uygun restore ederek kent yaşamına kazandırıyor.

Kentin tüm paydaşlarla birlikte yönetilmesi adına Kentsel Dönüşüm Birimi, Esnaf Birimi, Engelliler Birimi ve Sivil Toplum Kuruluşları Birimi kuruldu.

Şeffaf belediyecilik

Her ay gerçekleşen meclis toplantıları artık sosyal medya üzerinden canlı yayınlanıyor. Konaklılar, toplantıları dilediği yerden izleyebiliyor.

Kentin farklı noktalarında Konaklıların da katılımıyla, geniş kapsamlı temizlik kampanyaları yapılıyor.

Kente gelen yerli ve yabancı konukları bilgilendirmek için Kent Turizm Danışma Ofisleri kuruluyor.

Kentte kullanılmamış ya da tarihi geçmiş ilaçlar, eczanelere konulan sarı bidonlarda toplanıp, geri dönüşüm merkezine gönderilecek.

Uyuşturucuya Karşı Topyekûn Mücadelede

Kentte, madde bağımlılığıyla mücadele için kurulan Madde Bağımlılığı Komisyonu gözetiminde, Uyuşturucuyla Mücadele Merkezi inşa ediliyor.

Belediyenin girişimleri sonucu, Zeytinlik Mahallesi’nde 1500 hanenin bu kış doğalgazla ısınmalarını sağlayacak altyapı çalışmaları başladı. Sırada doğalgazın gelmediği diğer bölgeler var.

Konak Zihinsel Özürlüleri Yetiştirme ve Koruma Vakfı işbirliğiyle işletilecek Konak Belediyesi Engelli Danışma-Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi çok yakında açılacak.

Birince derece deprem bölgesi olan Konak’ta depremle mücadele kapsamında Mahalle Afet Gönüllüleri oluşturuluyor.

Kahramanlar’ın uzun zamandır çözüm beklediği pazaryeri sıkıntısı sona eriyor. Pazar, Kahramanlar Katlı Otoparkı’nın altında her pazar günü kurulacak.

İmar çalışmalarında fotogrametrik harita üretimi sistemine geçildi. İnsansız hava aracı (Drone) yardımıyla havadan üç boyutlu fotoğraf çekimi yapılarak Konak’ın haritası çıkarılıyor; çok daha güvenli ve doğru veriler elde ediliyor.

Veri güvenliğinin sağlanması amacıyla dijital arşiv çalışması hayata geçirildi.



Tüm parklar yenileniyor

Osman Öksüz, Behçet Uz ve Prof. Dr. Reşat Tahir Kınacıgil Parkı tepeden tırnağa yenilenerek, bambaşka bir görünüme kavuşturuldu. Sırada diğer parklar var. Tüm parklar Konaklıların daha rahat ve güzel vakit geçireceği alanlara dönüşecek.

Belediyenin kurumsal web sayfası güncellendi, Whatsaap Hemşehri İletişim Hattı devreye sokuldu, e-bülten ve e-gazete servisleri başlatıldı. Kentin farklı noktalarına kurulacak wi-fi istasyonlarıyla da ücretsiz internet hizmeti sunulacak.

Başkan Batur, amatör spor kulüplerine verdiği destek sözünü tuttu. Konak, ilçe sınırları içinde faaliyet gösteren 20 amatör spor kulübüne, sezon öncesi toplam 210 bin TL nakdî yardım yapıldı.

İzmir’in markası Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nı yeniden gözde mekân haline getirecek ‘Birlikte Kemeraltı’ projesi başlatıldı. Çarşı esnafı, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve büyükşehir belediyesi desteğiyle Kemeraltı, gece gündüz hayatın aktığı, bir açık hava alışveriş merkezine dönüştürülecek.

Kordon’un ünü dünyaya yayılacak

İzmir’in markası Kordon’da esnafla işbirliği yapılarak, Kordon Fest isimli bir festival düzenlenecek. Festivalin dünya çapında ilgi gören bir etkinlik haline getirilmesi hedefleniyor.