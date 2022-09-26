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Batur: 2023'te en geç haziran ayında çok güzel eğleneceğiz

Konak Belediyesi ile İzmir Sahne Çalışanları Derneği arasında yapılan işbirliği kapsamında Konak parklarında 50 Roman müzisyen sahne aldı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un da katıldığı etkinliklerde Konaklılar, Roman Müzisyenlerle coştu. Batur, “Eğlenmek hepimizin hakkı. 2023’te en geç Haziran ayında çok güzel eğleneceğiz” dedi

Batur: 2023'te en geç haziran ayında çok güzel eğleneceğiz
26 Eylül 2022 Pazartesi 13:06

Konak Belediyesi ile Roman Sivil Toplum Kuruluşları arasında yapılan işbirliği protokolü kapsamında İzmir Sahne Çalışanları Derneği ile birlikte Konak ilçe sınırları içinde yer alan beş parkta eş zamanlı konserler verildi. İhsan Alyanak Parkı (324. Sokak), Tülay Aktaş Parkı (1140. Sokak), Güzelyalı Parkı (39. Sokak), Zübeyde Hanım Parkı (Gültepe 2426. Sokak), Şenel Aksu Parkı (2739. Sokak)’nda verilen konserlerde toplam 50 Roman sanatçı sahne aldı. Coşkulu geçen konserlere Konaklılar alkışlarla eşlik ederken, zaman zaman da hareketli şarkılarda dans ederek eğlencenin tadını çıkardılar. Güzelyalı Parkı’nda verilen konseri izleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, organizasyonda emeği geçenleri kutlarken, Konak Belediyesi Meclis üyeleri, Mahalle Muhtarları ve tüm Konaklılara bu coşkulu katılım için teşekkür etti.

Batur: 2023’te tüm Türkiye’de çiçekler açtıracağız


Gördüğü coşkulu kalabalık karşısında memnuniyetini ifade eden Başkan Batur, “eğlenmeyi bile bize unutturdular” diyerek böyle bir organizasyon yapmaya gerek duyduklarını söyledi. Eğlenmenin herkesin hakkı olduğunu söyleyen Başkan Batur, “Eğlenmek 2023’te daha farklı olacak inşallah. 2023’te en geç Haziran ayında çok güzel eğleneceğiz. Özellikle, Atatürkçü, çağdaş, Cumhuriyet ilkelerine bağlı bir iktidarı getireceğiz hep beraber, o yüzden hepinize büyük iş düşüyor. Mücadelemiz, dayanışmamız bundan sonra da devam edecek. Yılmadan mücadeleye devam edeceğiz. Dokuz Eylül’ü gördünüz İzmir’de. 9 Eylül nasıl kutlanırmış gösterdik, Sayın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e de buradan çok teşekkür ediyoruz. İzmir’in dağlarında çiçekleri açtırdık. Haziran ayında 2023’te bütün Türkiye’de çiçekler açtıracağız. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum, 29 Ekim ve diğer tüm Milli Bayramlarımızı hep böyle coşku içinde kutlayacağız. Atatürk’ten vazgeçmeyeceğiz, onun ilkelerinden vazgeçmeyeceğiz, onun için hep birlikte bu ülkeyi çocuklarımıza, torunlarımıza en güzel şekilde bırakacağız. Hepinize sevgiler saygılar sunuyorum” diye konuştu.

Etiketler; #izmir #konak #roman müzisyen
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