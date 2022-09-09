Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Tarihi Asansör’ün sokağında düzenlenen İzmir’in Kurtuluşunun 100.Yılı Kutlamalarında yaptığı konuşmayla 9 Eylül mesajı verdi. Başkan Batur, “9 Eylül, sadece İzmir'in değil, Anadolu'nun kurtuluşudur. İzmir'in kalbi olan Konak, bir memleketin zafere kavuştuğu yerdir ve güzel ilçemiz adını bu emsalsiz özelliğiyle tarihe işlemiştir. İşte bu nedenle 9 Eylül, Konak için bambaşka bir anlam taşır. İyi ki doğdun, İzmir” dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmirliler Derneği’nin düzenlediği 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşunun 100.Yılı Kutlamalarına katıldı. Tarihi Asansör’ün yer aldığı Dario Moreno Sokak’taki kutlamalara Başkan Batur’la birlikte İzmirliler Derneği Başkanı Sayın Turgay Yokuş, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Etkinlikte konuşan Başkan Batur, İzmir’in kurtuluşunun sadece bir şehrin değil, Anadolu’nun kurtuluşu olduğunu vurguladı. İzmir’in kalbi Konak’ın kurtuluş mücadelesinin hem başladığı hem de bittiği şehir olma özelliğiyle dünyada tek olduğunu hatırlatan Başkan Batur, 9 Eylül’ün Konak için çok daha anlamlı ve özel olduğunu dile getirdi. Başkan Batur, “İzmir denince akla kahramanlık, özgürlük, laiklik, direniş, hoşgörü, demokrasi gelir. İzmir öyle bir kenttir ki, işgal edildiği gün Gazeteci Hasan Tahsin’in attığı kurşunla Kurtuluş Mücadelesini başlatan, işgalin bittiği gün, Atatürk’ün askerlerinin kente girmesiyle Kurtuluş Mücadelesini sonlandıran,dünyadaki tek şehirdir. İzmir öyle bir şehridir ki, Ata’sına kalben bağlıdır, laikliğin kalesidir.Cumhuriyete her şart ve koşulda sahip çıkar” dedi.

“9 Eylül, sadece İzmir'in değil, Anadolu'nun kurtuluşudur”

9 Eylül’de yazılan kahramanlık hikayesini anlatan Başkan Batur, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bundan tam 100 yıl önce, 9 Eylül Cumartesi günü, saat 09.00’da, Konak'a ulaşmayı başaran Şerafettin Bey, Hükümet Konağı önünde göğsüne isabet eden mermilerle yaralanmasına rağmen Türk bayrağını Hükümet Konağı’na çekmiştir.

Ordumuz İzmir’e girmiş ve İzmir'in dağlarında çiçekler açmıştır. 9 Eylül, sadece İzmir’in değil, Anadolu’nun kurtuluşudur.

İzmir’in kalbi olan Konak, bir memleketin zafere kavuştuğu yerdir ve güzel ilçemiz adını bu emsalsiz özelliğiyle tarihe işlemiştir. İşte bu nedenle 9 Eylül, Konak için bambaşka bir anlam taşır.”

“Atamıza sözümüz, söz”

Başkan Batur, Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan ayrılmayacaklarını, O’nun emanet ettiği Cumhuriyete sahip çıkmaya devam edeceklerini vurguladı ve “Atamıza sözümüz,söz.Onun ışığında yürümeye devam edecek, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa edeceğiz. Bize emanet edilen çok kıymetli topraklarımızı, laik cumhuriyetimizi, demokrasimizi koruyacak, köklü tarihimizi, şanlı zaferlerimizi yarınlara taşıyacağız; çünkü bu boynumuzun borcudur”dedi.

“İyi ki doğdun İzmir”

Sözlerini başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Kurtuluş Savaşı kahramanlarını saygı ve minnetle anarak bitiren Başkan Batur, İzmir'in Kurtuluşu'nun 100. Yıldönümünü “İyi ki doğdun İzmir” diyerek kutladı.